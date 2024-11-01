https://uz.sputniknews.ru/20241101/glava-minvostokrazvitiya-rf-vstretilsya-so-studentami-rossiyskix-vuzov-v-tashkente--46423100.html

Глава Минвостокразвития РФ встретился со студентами российских вузов в Ташкенте

Глава Минвостокразвития РФ встретился со студентами российских вузов в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Алексей Чекунков провел подробную презентацию Дальневосточного региона в стенах ташкентского филиала МГИМО и рассказал о преимуществах жизни, бизнеса и образования в этой части России

2024-11-01T16:20+0500

2024-11-01T16:20+0500

2024-11-01T16:20+0500

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Ташкенте с рабочим визитом находится российская делегация, в составе которой заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.С их участием в филиале МГИМО прошла встреча со студентами, которые обучаются в филиалах российских вузов на территории Узбекистана.Дмитрий Чернышенко напомнил, что на прошедшем в Казани саммите БРИКС Узбекистан получил статус государства-партнера. В связи с этим он обратился к студентам, отметив, что именно им, будущим дипломатам, предстоит продвигать общие духовно-нравственные ценности и реализовывать много проектов международного сотрудничества.В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал об этой части России, чья территория составляет 55% от всей страны и объединяет 19 регионов. Здесь проживают 10 млн человек.В интервью Sputnik Узбекистан Чекунков отметил, что на Дальнем Востоке обучаются 1,3 тыс. студентов из Узбекистана, однако планируется довести эту цифру до 3 тыс.Кроме того, российский министр добавил, что в металлургическом, горнодобывающем, инженерном направлениях вузы и учреждения среднего профессионального образования России и Узбекистана могут готовить специалистов для экономик обеих стран.Что касается экономического сотрудничества Узбекистана с Дальним Востоком, то одним из приоритетных вопросов остается логистика. В частности, его решение позволит улучшить доставку продукции, максимально сохранив ее качества. По мнению Чекункова, в этом помогут рефрижераторные контейнеры.В частности, формируется рефрижераторный флот спецконтейнеров, а также создана инфраструктура на побережье, добавил Чекунков.

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дальний восток

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россия дальневосточный регион глава минвостокразвития встреча студенты ташкент