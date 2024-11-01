https://uz.sputniknews.ru/20241101/glava-minvostokrazvitiya-rf-vstretilsya-so-studentami-rossiyskix-vuzov-v-tashkente--46423100.html
Глава Минвостокразвития РФ встретился со студентами российских вузов в Ташкенте
Глава Минвостокразвития РФ встретился со студентами российских вузов в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Алексей Чекунков провел подробную презентацию Дальневосточного региона в стенах ташкентского филиала МГИМО и рассказал о преимуществах жизни, бизнеса и образования в этой части России
2024-11-01T16:20+0500
2024-11-01T16:20+0500
2024-11-01T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Ташкенте с рабочим визитом находится российская делегация, в составе которой заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.С их участием в филиале МГИМО прошла встреча со студентами, которые обучаются в филиалах российских вузов на территории Узбекистана.Дмитрий Чернышенко напомнил, что на прошедшем в Казани саммите БРИКС Узбекистан получил статус государства-партнера. В связи с этим он обратился к студентам, отметив, что именно им, будущим дипломатам, предстоит продвигать общие духовно-нравственные ценности и реализовывать много проектов международного сотрудничества.В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал об этой части России, чья территория составляет 55% от всей страны и объединяет 19 регионов. Здесь проживают 10 млн человек.В интервью Sputnik Узбекистан Чекунков отметил, что на Дальнем Востоке обучаются 1,3 тыс. студентов из Узбекистана, однако планируется довести эту цифру до 3 тыс.Кроме того, российский министр добавил, что в металлургическом, горнодобывающем, инженерном направлениях вузы и учреждения среднего профессионального образования России и Узбекистана могут готовить специалистов для экономик обеих стран.Что касается экономического сотрудничества Узбекистана с Дальним Востоком, то одним из приоритетных вопросов остается логистика. В частности, его решение позволит улучшить доставку продукции, максимально сохранив ее качества. По мнению Чекункова, в этом помогут рефрижераторные контейнеры.В частности, формируется рефрижераторный флот спецконтейнеров, а также создана инфраструктура на побережье, добавил Чекунков.
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Анна Желиховская
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https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
россия дальневосточный регион глава минвостокразвития встреча студенты ташкент
россия дальневосточный регион глава минвостокразвития встреча студенты ташкент
Глава Минвостокразвития РФ встретился со студентами российских вузов в Ташкенте
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Алексей Чекунков провел подробную презентацию Дальневосточного региона в стенах ташкентского филиала МГИМО и рассказал о преимуществах жизни, бизнеса и образования в этой части России.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
В Ташкенте с рабочим визитом находится российская делегация, в составе которой заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
С их участием в филиале МГИМО прошла встреча со студентами, которые обучаются в филиалах российских вузов на территории Узбекистана.
Дмитрий Чернышенко напомнил, что на прошедшем в Казани саммите БРИКС Узбекистан получил статус государства-партнера. В связи с этим он обратился к студентам, отметив, что именно им, будущим дипломатам, предстоит продвигать общие духовно-нравственные ценности и реализовывать много проектов международного сотрудничества.
"Мы видим растущий взаимный интерес молодежи наших стран к созиданию в интересах благополучия и процветания Узбекистана и России. На прошедшем Всемирном молодежном фестивале, который с большим успехом в этом году прошел в Сириусе, делегация из Узбекистана была самой представительной, это говорит о стремлении нашей молодежи общаться", — отметил Дмитрий Чернышенко.
В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал об этой части России, чья территория составляет 55% от всей страны и объединяет 19 регионов. Здесь проживают 10 млн человек.
В интервью Sputnik Узбекистан Чекунков отметил, что на Дальнем Востоке обучаются 1,3 тыс. студентов из Узбекистана, однако планируется довести эту цифру до 3 тыс.
Кроме того, российский министр добавил, что в металлургическом, горнодобывающем, инженерном направлениях вузы и учреждения среднего профессионального образования России и Узбекистана могут готовить специалистов для экономик обеих стран.
"Дальний Восток — это территория, где Россия сопрягается и взаимодействует с Азией, самыми динамичными государствами и экономиками мира", — добавил Чекунков.
Что касается экономического сотрудничества Узбекистана с Дальним Востоком, то одним из приоритетных вопросов остается логистика. В частности, его решение позволит улучшить доставку продукции, максимально сохранив ее качества. По мнению Чекункова, в этом помогут рефрижераторные контейнеры.
"Мы очень любим и ценим узбекские фрукты и овощи, и на Дальнем Востоке импортируется довольно много этой продукции. Но в обратном направлении пока нет флота контейнеров, чтобы везти то, что Узбекистану нужно с Дальнего Востока — это, конечно, рыба и морепродукты. Сейчас такие проекты у нас уже реализуются", — объяснил министр.
В частности, формируется рефрижераторный флот спецконтейнеров, а также создана инфраструктура на побережье, добавил Чекунков.