Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников
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Глава республики отметил, что комбинат занимает достойное место в числе тридцати крупнейших в мире комплексов по производству меди.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников — передовиков производства, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
“От всей души поздравляю вас, весь дружный многонациональный коллектив Алмалыкского горно-металлургического комбината с 75-летием со дня образования этого крупного производственного комплекса – гордости промышленности Узбекистана”, — говорится в поздравлении.
Глава республики подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду высококвалифицированных горняков, специалистов, рабочих и служащих многоотраслевой комбинат вносит огромный вклад в повышение экономической мощи страны и благосостояния народа.
Он также отметил, что последние годы на комбинате осуществляют масштабную модернизацию.
На площадках "Кальмакир", "Ангрен", "Чадак", "Хандиза" и открытом новом месторождении "Ёшлик–1" построили 6 предприятий по глубокой переработке сырья, 5 обогатительных фабрик, медеплавильный и цинковый заводы, объекты производственной инфраструктуры.
“Все мы, конечно, гордимся тем, что в результате таких важных преобразований комбинат занимает достойное место в числе тридцати крупнейших в мире комплексов по производству меди” — подчеркнул президент.
Он добавил, что настоящее время здесь завершается строительство 3-й меднообогатительной фабрики мощностью переработки 60 млн тонн руды в год. А недавно дан старт строительству 4-й меднообогатительной фабрики такой же мощности. После запуска этих производств комбинат сможет ежегодно перерабатывать 160 млн тонн сырья. Это рекордный показатель в истории промышленности Узбекистана.
“Таким образом на комбинате будут созданы тысячи новых рабочих мест для жителей Ташкентской области. Все это – конкретный результат нашей системной работы по развитию драйверных отраслей промышленности и более полному задействованию потенциала регионов”, — отметил Мирзиёев.
Он подчеркнул, что работа по стимулированию нелегкого труда рабочих и служащих комбината, улучшению условий их труда и отдыха в будущем будет поднята на новый уровень.
Также президент Узбекистана подписал Указ “О награждении группы передовиков производства в связи с 75-летием акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".
В соответствии с ним награждены
орденом "Меҳнат шуҳрати"
Масалиев Нуриддин Колдашевич — начальник подземного участка "Семғурон" шахты "Кўчбулоқ" Ангренского рудоуправления акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Туляганов Бахриддин Нишанбаевич — начальник службы автоматизации систем управления технологическими процессами Медеплавильного завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".
орденом "Дўстлик"
Абдуллаев Закиржан Абдуханович — начальник Шахтостроительного управления акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Дергунов Александр Васильевич — старший мастер эксплуатационного участка Управления электрических сетей акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Сеитов Осман Аблаевич — начальник электролитного цеха Цинкового завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Соломко Наталья Григорьевна — инженер-технолог по обогащению полиметаллических руд технического отдела акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Урункулов Абдикул Абдисаматович — машинист бульдозера Управления технологического транспорта акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Хужамуратов Ботир Равшанович — директор рудоуправления "Хандиза" акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".
медалью "Шуҳрат"
Айнакулова Шоира Абдусматовна — машинист топливоподачи котлотурбинного цеха Теплоэлектроцентрали акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Алдияров Хайрулла Маматалиевич — машинист экскаватора центрального карьера рудоуправления "Кальмакир" акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Арсланов Абдунаби Курбанович — водитель автомашины "БелАЗ" Управления технологического транспорта акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Аскаров Бахром Мусурманович — начальник цеха аффинажа золота и серебра Медеплавильного завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Атабаев Нурали Холжуманович — машинист-инструктор локомотивной бригады Управления промышленного железнодорожного транспорта акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Ахунов Наил Рафисович — начальник отдела технического обслуживания Управления автоматизации производства акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Бекбутаева Наргиза Нургалиевна — ведущий инженер отдела по науке и инновациям акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Боймирзаев Муминжон Ёрмухаматович — проходчик шахты "Гузаксой" Чадакского рудоуправления акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Ишанходжаев Зокирхужа Каримджанович — директор Дирекции по строительству горно-рудного транспортного комплекса и объектов инфраструктуры акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Кодиров Лазиз Эргашевич — заместитель главного инженера Дирекции строительства объектов металлургического комплекса акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Косимов Зохид Гофурович — начальник цеха сбора отходов Медной обогатительной фабрики акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Полвонов Муроджон Абдумансурович — проходчик подземного участка рудника "Каульды" акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Саматов Абдумажит Эргашевич — начальник участка химической защиты Центрального ремонтно-механического завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат";
Тангирова Шарифа Гуламовна — контролер продукции цветной металлургии Службы технического контроля акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".
Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в укрепление экономической мощи страны, развитие горно-металлургической промышленности на основе передовых технологий и современных научных достижений, обеспечение стабильности производства, повышение экспортного потенциала, а также большие заслуги в эффективном освоении недр, имеющих стратегическое значение, создании новых предприятий, отвечающих международным стандартам, укреплении дружбы и согласия в многонациональном трудовом коллективе, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров.