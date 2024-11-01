https://uz.sputniknews.ru/20241101/mirziyoev-pozdravil-kollektiv-agmk-s-75-letiem-kombinata-46426742.html

Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников

Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников

Sputnik Узбекистан

Глава республики отметил, что комбинат занимает достойное место в числе тридцати крупнейших в мире комплексов по производству меди

2024-11-01T18:45+0500

2024-11-01T18:45+0500

2024-11-01T18:45+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

награждение

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил коллектив АГМК с 75-летием комбината и наградил группу его работников — передовиков производства, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава республики подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду высококвалифицированных горняков, специалистов, рабочих и служащих многоотраслевой комбинат вносит огромный вклад в повышение экономической мощи страны и благосостояния народа.Он также отметил, что последние годы на комбинате осуществляют масштабную модернизацию.На площадках "Кальмакир", "Ангрен", "Чадак", "Хандиза" и открытом новом месторождении "Ёшлик–1" построили 6 предприятий по глубокой переработке сырья, 5 обогатительных фабрик, медеплавильный и цинковый заводы, объекты производственной инфраструктуры.Он добавил, что настоящее время здесь завершается строительство 3-й меднообогатительной фабрики мощностью переработки 60 млн тонн руды в год. А недавно дан старт строительству 4-й меднообогатительной фабрики такой же мощности. После запуска этих производств комбинат сможет ежегодно перерабатывать 160 млн тонн сырья. Это рекордный показатель в истории промышленности Узбекистана.Он подчеркнул, что работа по стимулированию нелегкого труда рабочих и служащих комбината, улучшению условий их труда и отдыха в будущем будет поднята на новый уровень.Также президент Узбекистана подписал Указ “О награждении группы передовиков производства в связи с 75-летием акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".В соответствии с ним награжденыорденом "Меҳнат шуҳрати"орденом "Дўстлик"медалью "Шуҳрат"Таким образом глава республики отметил их достойный вклад в укрепление экономической мощи страны, развитие горно-металлургической промышленности на основе передовых технологий и современных научных достижений, обеспечение стабильности производства, повышение экспортного потенциала, а также большие заслуги в эффективном освоении недр, имеющих стратегическое значение, создании новых предприятий, отвечающих международным стандартам, укреплении дружбы и согласия в многонациональном трудовом коллективе, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров.

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