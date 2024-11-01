https://uz.sputniknews.ru/20241101/pedagogi-iz-uzbekistana-uchastvuyut-v-evraziyskoy-kanikulyarnoy-shkole-yazyk-mira-46417862.html

Педагоги из Узбекистана участвуют в Евразийской каникулярной школе "Язык мира"

Педагоги из Узбекистана участвуют в Евразийской каникулярной школе "Язык мира"

Sputnik Узбекистан

Цель Школы — укрепить международное сотрудничество учителей русского языка

2024-11-01T13:07+0500

2024-11-01T13:07+0500

2024-11-01T13:07+0500

узбекистан

учителя

русский язык

школа

евразия

москва

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Преподаватели-русисты из Узбекистана вместе с коллегами из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана участвуют в Евразийской каникулярной школе "Язык мира", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Уникальная образовательная площадка, организованная АНО "Евразия" с 31 октября по 3 ноября в Москве, собрала свыше 120 педагогов.Цель Школы — укрепить международное сотрудничество учителей русского языка.Программа включает лекции, семинары и мастер-классы по современным технологиям обучения и методам воспитания молодежи в духе традиционных ценностей. Эти проекты пройдут экспертизу и станут методической основой для продвижения русского языка в учебных заведениях стран-участниц Школы.

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