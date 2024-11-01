https://uz.sputniknews.ru/20241101/pedagogi-iz-uzbekistana-uchastvuyut-v-evraziyskoy-kanikulyarnoy-shkole-yazyk-mira-46417862.html
Педагоги из Узбекистана участвуют в Евразийской каникулярной школе "Язык мира"
Педагоги из Узбекистана участвуют в Евразийской каникулярной школе "Язык мира"
Sputnik Узбекистан
Цель Школы — укрепить международное сотрудничество учителей русского языка
2024-11-01T13:07+0500
2024-11-01T13:07+0500
2024-11-01T13:07+0500
узбекистан
учителя
русский язык
школа
евразия
москва
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Преподаватели-русисты из Узбекистана вместе с коллегами из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана участвуют в Евразийской каникулярной школе "Язык мира", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Уникальная образовательная площадка, организованная АНО "Евразия" с 31 октября по 3 ноября в Москве, собрала свыше 120 педагогов.Цель Школы — укрепить международное сотрудничество учителей русского языка.Программа включает лекции, семинары и мастер-классы по современным технологиям обучения и методам воспитания молодежи в духе традиционных ценностей. Эти проекты пройдут экспертизу и станут методической основой для продвижения русского языка в учебных заведениях стран-участниц Школы.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан педагоги школа евразия
узбекистан педагоги школа евразия
Педагоги из Узбекистана участвуют в Евразийской каникулярной школе "Язык мира"
Цель Школы — укрепить международное сотрудничество учителей русского языка.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Преподаватели-русисты из Узбекистана вместе с коллегами из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана участвуют в Евразийской каникулярной школе "Язык мира", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Уникальная образовательная площадка, организованная АНО "Евразия" с 31 октября по 3 ноября в Москве, собрала свыше 120 педагогов.
Цель Школы — укрепить международное сотрудничество учителей русского языка.
Программа включает лекции, семинары и мастер-классы по современным технологиям обучения и методам воспитания молодежи в духе традиционных ценностей.
“В рамках Школы команды педагогов разработают проекты, направленные на формирование языковой среды для учащихся, изучение традиций и культуры страны изучаемого языка”, — говорится в сообщении.
Эти проекты пройдут экспертизу и станут методической основой для продвижения русского языка в учебных заведениях стран-участниц Школы.