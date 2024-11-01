Развитие Навоийской области: какие задачи поставил президент
20:26 01.11.2024 (обновлено: 20:27 01.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Навоийскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана в ходе двухдневной рабочей поездки в регион провел совещание по вопросам его экономического развития.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева в Навбахорском районе Навоийской области состоялось совещание по вопросам развития экономики региона, увеличения доходов населения и улучшения социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Навоийскую область
Визит Шавката Мирзиёева в Навоийскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, область, названная в честь великого поэта Алишера Навои, должна стать примером духовного воспитания и просвещения.
“Глава государства предложил объявить 2025 год в области Годом Алишера Навои. В рамках этой инициативы будут проведены республиканский конкурс и Навоийские чтения, выпущены книги для молодежи и сняты фильмы по произведениям поэта. В городке Новый Навои будет построен величественный памятник и музей”, — говорится в сообщении.
Развитие экономики
После анализа экономических показателей президент указал на значительные возможности для развития.
“Навоийская область расположена в центре страны и обладает богатыми природными ресурсами, развитой инфраструктурой и высоким человеческим потенциалом. На территории области сосредоточено 20 процентов минеральных ресурсов Узбекистана, оцениваемых более чем в 5 триллионов долларов. Это позволяет удовлетворить требования любого инвестора” — говорится в сообщении.
Ежегодно в области производят промышленную продукцию на сумму более 100 трлн сумов. Доход на душу населения занимает второе место в республике, что создает большие возможности для развития местного предпринимательства, торговли, сферы услуг, общественного питания и туризма.
В области производят 11 млрд кВт часов электроэнергии в год, и скоро введут в эксплуатацию ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 5,2 гигаватта. Это обеспечит бесперебойную работу новых промышленных и сервисных предприятий.
“В этом контексте был поставлен вопрос о том, насколько эффективно областной хоким, хокимы 11 городов и районов, государственные организации и банки, а также "семерки" в 330 махаллях используют эти возможности”, — говорится в сообщении.
В 2025 году планируется привлечь сюда $3,7 млрд иностранных инвестиций, что позволит открыть 600 новых предприятий и создать 15 тыс. высокодоходных рабочих мест. Эти проекты будут способствовать развитию не только Навои, но и прилегающих областей.
В соответствии с новым законом "О недрах" внедрят новую систему, согласно которой все месторождения стратегических ресурсов пройдут международную оценку.
В Навоийской области создадут региональное управление Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, которое будет самостоятельно решать вопросы лицензирования, выдачи разрешений и выставления месторождений на аукцион.
Через территорию области проходят реки Зарафшан и Акдарья, а также 256 километров ручьев и более 2 тыс. километров каналов. Президент поручил построить на них малые гидроэлектростанции. На это выделят $10 млн, а ГЭС передадут предпринимателям на основе промышленной ипотеки.
Развитие туризма
В 2025 году поставлена задача привлечь в Навои 500 тыс. иностранных туристов и увеличить объем экспорта услуг до $150 млн. Также Мирзиёев отметил возможности создания торговых и сервисных точек из легких конструкций вдоль дорог.
Обеспечение занятости населения
В области насчитывается 16 тыс. малообеспеченных семей и более 8 тыс. безработных граждан.
“Было отмечено, что с использованием дополнительного потенциала в секторах экономики можно обеспечить их занятость. Перед системами занятости и социальной защиты поставлена цель вывести 16 тысяч семей из состояния бедности в течение года”— говорится в сообщении.
Обеспечение продовольственной безопасности
Президент подчеркнул, что необходимо создавать запасы продовольствия и ежедневно обеспечивать рынки, чтобы стабилизировать цены. В этом контексте сельское хозяйство играет важную роль, но в Навои возделывают всего 100 тыс. гектаров орошаемых земель, 72% которых орошают с использованием насосов. Несмотря на наличие 9 млн гектаров пастбищ, численность скота невелика.
В следующем году планируют привезти семена и технологии из Турции и Китая для повышения урожайности хлопка до 70 центнеров, обновить 7 тыс. гектаров садов и виноградников, а также подготовить все орошаемые земли для посева 10 тыс. гектаров подсолнечника как повторной культуры. Семена кормовых, лекарственных растений и приправ будут разбрасывать дронами по пастбищам и распределять среди 50 тыс. жителей.
"В целом, за три года улучшатся 3 миллиона гектаров пастбищ, а численность скота увеличится в 10 раз”, — говорится в сообщении.
Развитие инфраструктуры
В связи с быстрым ростом населения города Зарафшана, его территорию расширят за счет Тамдынского района на 2 тыс. гектаров, чтобы создать условия для 150 тыс. жителей.
В городе Зарафшане, Учкудукском и Тамдынском районах проживает в общей сложности 200 тыс. человек. Сюда также приезжают много иностранных инвесторов. Для их удобства было предложено использовать аэропорт в Зарафшане и проложить дополнительные электросети к поселку "Янги Томди" для увеличения количества предпринимательских проектов.
Также поставлены задачи по обновлению 18 старых школ и систем питьевого водоснабжения в отдаленных районах, строительству детских садов и школ, укреплению здоровья населения. Необходимо обучить профессиям и обеспечить занятость 9 тыс. женщин, заинтересованных в предпринимательской деятельности.
Кроме того, речь шла о подготовке к осенне-зимнему сезону и выполнении программы "Яшил макон".
На этом двухдневная поездка Шавката Мирзиёева в Навоийскую область завершилась.