https://uz.sputniknews.ru/20241101/razvitie-navoiyskoy-oblasti-kakie-zadachi-postavil-prezident-46428313.html

Развитие Навоийской области: какие задачи поставил президент

Развитие Навоийской области: какие задачи поставил президент

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана в ходе двухдневной рабочей поездки в регион провел совещание по вопросам его экономического развития.

2024-11-01T20:26+0500

2024-11-01T20:26+0500

2024-11-01T20:27+0500

узбекистан

навоийская область

шавкат мирзиёев

экономика

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева в Навбахорском районе Навоийской области состоялось совещание по вопросам развития экономики региона, увеличения доходов населения и улучшения социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, область, названная в честь великого поэта Алишера Навои, должна стать примером духовного воспитания и просвещения.Развитие экономикиПосле анализа экономических показателей президент указал на значительные возможности для развития.Ежегодно в области производят промышленную продукцию на сумму более 100 трлн сумов. Доход на душу населения занимает второе место в республике, что создает большие возможности для развития местного предпринимательства, торговли, сферы услуг, общественного питания и туризма.В области производят 11 млрд кВт часов электроэнергии в год, и скоро введут в эксплуатацию ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 5,2 гигаватта. Это обеспечит бесперебойную работу новых промышленных и сервисных предприятий.В 2025 году планируется привлечь сюда $3,7 млрд иностранных инвестиций, что позволит открыть 600 новых предприятий и создать 15 тыс. высокодоходных рабочих мест. Эти проекты будут способствовать развитию не только Навои, но и прилегающих областей.В соответствии с новым законом "О недрах" внедрят новую систему, согласно которой все месторождения стратегических ресурсов пройдут международную оценку.В Навоийской области создадут региональное управление Министерства горнодобывающей промышленности и геологии, которое будет самостоятельно решать вопросы лицензирования, выдачи разрешений и выставления месторождений на аукцион.Через территорию области проходят реки Зарафшан и Акдарья, а также 256 километров ручьев и более 2 тыс. километров каналов. Президент поручил построить на них малые гидроэлектростанции. На это выделят $10 млн, а ГЭС передадут предпринимателям на основе промышленной ипотеки.Развитие туризмаВ 2025 году поставлена задача привлечь в Навои 500 тыс. иностранных туристов и увеличить объем экспорта услуг до $150 млн. Также Мирзиёев отметил возможности создания торговых и сервисных точек из легких конструкций вдоль дорог.Обеспечение занятости населенияВ области насчитывается 16 тыс. малообеспеченных семей и более 8 тыс. безработных граждан.Обеспечение продовольственной безопасностиПрезидент подчеркнул, что необходимо создавать запасы продовольствия и ежедневно обеспечивать рынки, чтобы стабилизировать цены. В этом контексте сельское хозяйство играет важную роль, но в Навои возделывают всего 100 тыс. гектаров орошаемых земель, 72% которых орошают с использованием насосов. Несмотря на наличие 9 млн гектаров пастбищ, численность скота невелика.В следующем году планируют привезти семена и технологии из Турции и Китая для повышения урожайности хлопка до 70 центнеров, обновить 7 тыс. гектаров садов и виноградников, а также подготовить все орошаемые земли для посева 10 тыс. гектаров подсолнечника как повторной культуры. Семена кормовых, лекарственных растений и приправ будут разбрасывать дронами по пастбищам и распределять среди 50 тыс. жителей.Развитие инфраструктурыВ связи с быстрым ростом населения города Зарафшана, его территорию расширят за счет Тамдынского района на 2 тыс. гектаров, чтобы создать условия для 150 тыс. жителей.В городе Зарафшане, Учкудукском и Тамдынском районах проживает в общей сложности 200 тыс. человек. Сюда также приезжают много иностранных инвесторов. Для их удобства было предложено использовать аэропорт в Зарафшане и проложить дополнительные электросети к поселку "Янги Томди" для увеличения количества предпринимательских проектов.Также поставлены задачи по обновлению 18 старых школ и систем питьевого водоснабжения в отдаленных районах, строительству детских садов и школ, укреплению здоровья населения. Необходимо обучить профессиям и обеспечить занятость 9 тыс. женщин, заинтересованных в предпринимательской деятельности.Кроме того, речь шла о подготовке к осенне-зимнему сезону и выполнении программы "Яшил макон".На этом двухдневная поездка Шавката Мирзиёева в Навоийскую область завершилась.

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