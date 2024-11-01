https://uz.sputniknews.ru/20241101/svo-obstanovka-na-kupyanskom-napravlenii--46421570.html

СВО: обстановка на Купянском направлении

СВО: обстановка на Купянском направлении

Sputnik Узбекистан

Российские войска в Харьковской области стремительно продвигаются на Купянском направлении

2024-11-01T17:10+0500

2024-11-01T17:10+0500

2024-11-01T17:10+0500

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Военнослужащие РФ находятся "в одном рывке" от городских кварталов Купянска, рассекли группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол на две части — с перспективой формирования "купянского котла". Украинские бригады отступают и безуспешно пытаются создать новую линию обороны на северо-восточной окраине Купянска.Группировка войск "Запад" наступает на Купянск с северо-востока, бои идут в селах Голубовка и Петропавловка — в двух-трех километрах от города. Российские подразделения взяли под контроль обширный лесной массив к северу от Купянска. Гвардейцы Таманской дивизии освободили село Кругляковка, расположенное в 20 километрах южнее, и продолжают наступать вдоль Оскольского водохранилища. Разделяющий группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол российский клин расширен (от Кругляковки до Глушковки) до восьми километров. В относительно изолированном левобережном районе южнее Купянска противнику закрыт путь по мосту на правый берег Оскола.На Купянском направлении ВС России за минувшие сутки нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ. Безвозвратные потери противника — 610 военнослужащих, шесть единиц бронетехники, три самоходные артустановки, две станции РЭБ и три полевых склада боеприпасов. Ранее расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили в Купянске район сосредоточения пехоты и бронетехники ВСУ. Ударная авиация ВКС России эффективно разрушает переправы противника. Близится генеральное сражение. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев констатировал: "Мы приближаемся к Купянску", идет "тяжелая работа", и оккупационные власти готовятся бежать.Бойтесь "данайцев"Западные кукловоды киевского режима впадают в отчаяние: за 32 месяца СВО сожжена практически вся бронетехника, поставленная ВСУ странами НАТО. По данным Forbes, это около 900 танков и 1400 боевых машин, а также несколько тысяч единиц легкой бронетехники. В реальности потери "доноров" еще страшнее. По информации Минобороны РФ, за время спецоперации уничтожены более 18 900 танков и других боевых бронемашин, 17 000 артиллерийских орудий и минометов, 1 480 РСЗО, 930 самолетов и вертолетов, 580 зенитных ракетных комплексов и много иной боевой техники украинской армии.Разумеется, такие огромные арсеналы оружия Киев после 24 февраля 2022 года получил не за просто так. "Добрые данайцы" из Пентагона и НАТО последовательно ставили ВСУ задачи: "нанести стратегическое поражение России" в контрнаступлении, держать оборону на левом берегу Днепра "любой ценой", и на сегодня — не завалить "восточный фронт" до президентских выборов в США (5 ноября). Вместо ожидаемого стремительного контрнаступления на "орков", вступления в ЕС и НАТО, украинцев "приняли" беспросветная разруха, и бессмысленная гибель многих сотен тысяч солдат ВСУ.Помнится, на авиабазе "Рамштайн" ВВС США в Германии 26 апреля 2022 года состоялся необычный саммит НАТО с участием министров обороны 43 стран, и глава Пентагона Ллойд Остин провозгласил новую американскую стратегию: "Победить РФ на поле боя так решительно, что она воздержится от любых новых атак", и для этого Штаты "сдвинут небо и землю". Тогда Остин предложил соучастникам объединить ресурсы для поддержки Украины в борьбе с Россией. Однако новая стратегия — по сути лишь "старая песня" Збигнева Бжезинского: "В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счет России и на обломках России". Именно поэтому Украина (обломок СССР) изначально числилась расходным материалом, а не кандидатом в НАТО. Ей помогли самоубиться.На украинском ТВД Вашингтон просто повторяет свой иракский, афганский, ливийский опыт кровавого разрушения страны — себе во благо. И сегодня одна мысль мучает западных политиков, стратегов и аналитиков: "Как не дать России победить в войне на Украине?". Итог предсказуем, ведь после Второй мировой США и НАТО не выиграли ни одной войны. Американские "генералы-неудачники" по-прежнему мечтают завоевать весь мир, однако большой бюджет не гарантирует успеха. Военную победу над Россией за доллары не купишь.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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