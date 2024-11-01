https://uz.sputniknews.ru/20241101/tsik-parlament-uzbekistana-obnovilsya-na-60-46410957.html
ЦИК: Парламент Узбекистана обновился на 60%
ЦИК: Парламент Узбекистана обновился на 60%
Sputnik Узбекистан
По итогам выборов 27 октября, зарегистрированы все 150 избранных депутатов
2024-11-01T09:45+0500
2024-11-01T09:45+0500
2024-11-01T11:31+0500
узбекистан
цик узбекистана
парламентские выборы
общество
законодательная палата олий мажлиса
депутаты
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала всех 150 избранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов, сообщает пресс-служба ЦИК."На состоявшемся 31 октября текущего года заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии с Избирательным кодексом подведены итоги выборов в нижнюю палату парламента и проведена регистрация 150 депутатов, из которых 75 избраны от одномандатных округов, а остальные 75 — от единого избирательного округа по партийным спискам", — говорится в сообщении.Состав нижней палаты парламента по итогам выборов обновлен почти на 60%.Примечательно, что 38% избранных депутатов составляют женщины.Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Явка по стране составила свыше 74% или более 15 млн избирателей. Ранее на заседании ЦИК утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями.Депутатские места распредели следующим образом:
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цик узбекистан парламент выборы депутаты итоги
цик узбекистан парламент выборы депутаты итоги
ЦИК: Парламент Узбекистана обновился на 60%
09:45 01.11.2024 (обновлено: 11:31 01.11.2024)
По итогам парламентских выборов 27 октября, зарегистрированы все 150 избранных депутатов.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала всех 150 избранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов, сообщает
пресс-служба ЦИК.
"На состоявшемся 31 октября текущего года заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии с Избирательным кодексом подведены итоги выборов в нижнюю палату парламента и проведена регистрация 150 депутатов, из которых 75 избраны от одномандатных округов, а остальные 75 — от единого избирательного округа по партийным спискам", — говорится в сообщении.
Состав нижней палаты парламента по итогам выборов обновлен почти на 60%.
Примечательно, что 38% избранных депутатов составляют женщины.
"Это стало самым высоким показателем в истории Узбекистана", — подчеркнули в пресс-службе ЦИК.
Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Явка по стране составила свыше 74% или более 15 млн избирателей.
Ранее на заседании ЦИК утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями.
Депутатские места распредели следующим образом:
Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) — 26 мест;
Демократическая партия "Миллий тикланиш" — 14 мест;
Народно-демократическая партия (НДПУ) — 13 мест;
Социал-демократическая партия "Адолат" — 12 мест;
Экологическая партия — 10 мест.