https://uz.sputniknews.ru/20241101/tsik-parlament-uzbekistana-obnovilsya-na-60-46410957.html

ЦИК: Парламент Узбекистана обновился на 60%

ЦИК: Парламент Узбекистана обновился на 60%

Sputnik Узбекистан

По итогам выборов 27 октября, зарегистрированы все 150 избранных депутатов

2024-11-01T09:45+0500

2024-11-01T09:45+0500

2024-11-01T11:31+0500

узбекистан

цик узбекистана

парламентские выборы

общество

законодательная палата олий мажлиса

депутаты

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала всех 150 избранных депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса по итогам состоявшихся 27 октября парламентских выборов, сообщает пресс-служба ЦИК."На состоявшемся 31 октября текущего года заседании Центральной избирательной комиссии в соответствии с Избирательным кодексом подведены итоги выборов в нижнюю палату парламента и проведена регистрация 150 депутатов, из которых 75 избраны от одномандатных округов, а остальные 75 — от единого избирательного округа по партийным спискам", — говорится в сообщении.Состав нижней палаты парламента по итогам выборов обновлен почти на 60%.Примечательно, что 38% избранных депутатов составляют женщины.Напомним, 27 октября в Узбекистане впервые по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе прошли парламентские выборы. Явка по стране составила свыше 74% или более 15 млн избирателей. Ранее на заседании ЦИК утвердили результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса по единому избирательному округу и распределили 75 депутатских мандатов между политическими партиями.Депутатские места распредели следующим образом:

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