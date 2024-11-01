https://uz.sputniknews.ru/20241101/uzbekistan-inflyatsiya-v-oktyabre-46427736.html

Узбекистан: инфляция в октябре — инфографика

Узбекистан: инфляция в октябре — инфографика

Sputnik Узбекистан

Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.

2024-11-01T19:43+0500

2024-11-01T19:43+0500

2024-11-01T19:43+0500

инфографика

узбекистан

товары

сфера услуг

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По данным Агентства статистики в октябре в Узбекистане потребительские цены выросли на 0,84%, что является минимальным показателем за последние пять лет.При этом за десять месяцев с начала года инфляция составила 7,7%. Это меньше уровня 2022-го (9,4%), но по сравнению с 2023 годом (6,2%) заметно ускорение роста цен.Годовая инфляция на конец октября составила 10,24%, незначительно замедлившись по сравнению с сентябрем. Тем не менее, она превышает прошлогодний уровень.Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает в себя 420 товаров и 90 услуг. Все они разделены на три крупные группы: продовольственные и непродовольственные товары, услуги.В республике ежемесячно обследуют 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс .ценовых котировок.Подробнее о том, на сколько выросли цены на товары и услуги — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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