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https://uz.sputniknews.ru/20241101/v-navoiyskoy-oblasti-planiruyut-realizovat-investproekt-v-partnerstve-s-rossiey-46413921.html
В Навоийской области планируют реализовать инвестпроект в партнерстве с Россией
В Навоийской области планируют реализовать инвестпроект в партнерстве с Россией
Sputnik Узбекистан
Президенту Узбекистана презентовали 12 новых инвестиционных проектов, запланированных в регионе
2024-11-01T10:55+0500
2024-11-01T11:31+0500
экономика
узбекистан
навоийская область
инвестиции
проект
шавкат мирзиёев
презентация
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области планируют реализовать инвестиционный проект в партнерстве с Россией — производство алюминиевой тары для пищевой промышленности, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава республики в ходе рабочей поездки в этот регион ознакомился с презентацией новых инвестпроектов.Иностранные инвесторы и местные предприниматели сформировали более ста стратегических и крупных проектов общей стоимостью $26,8 млрд. Мирзиёеву представили 12 из них.В проекты инвестируют компании из США, Франции, Германии, Австрии, России, ОАЭ, Катара, Китая, Японии, Кореи и Турции. Инициативы охватывают такие отрасли, как химия, энергетика, горнодобывающая промышленность, электротехника, медицина, строительная индустрия, текстиль и легкая промышленность.Например, в сотрудничестве с Китаем в том же Карманинском районе будут реализованы проекты по производству продукции с высокой добавленной стоимостью на сумму 2,5 млрд сумов в год. Речь идет о строительстве промышленного парка, специализирующегося на химической продукции и стройматериалах, а также завода по производству лопастей для ветрогенераторов.В партнерстве с Турцией в Канимехском районе организуют добычу и переработку 370 тыс. тонн фосфорита в год, а также производство фосфорной кислоты и минеральных удобрений. С Австрией запланировали проект по производству 170 тыс. тонн натриевых солей и каустической соды в городе Навои. Мирзиёев поручил содействовать инициаторам в организационно-финансовых вопросах и ускорить реализацию проектов.Для справки: за последние семь лет в область привлекли более $3,5 млрд инвестиций, что позволило создать 64 700 рабочих мест и обеспечить экспортный потенциал в $1,2 млрд в год. В этом году реализуют 577 проектов на $2,1 млрд.
узбекистан
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узбекистан россия инвестиционные проекты
узбекистан россия инвестиционные проекты

В Навоийской области планируют реализовать инвестпроект в партнерстве с Россией

10:55 01.11.2024 (обновлено: 11:31 01.11.2024)
© CC BY-SA 4.0/ Uz.BahoГород Навои
Город Навои - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2024
© CC BY-SA 4.0/ Uz.Baho
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Президенту Узбекистана презентовали 12 новых инвестиционных проектов, запланированных в регионе.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области планируют реализовать инвестиционный проект в партнерстве с Россией — производство алюминиевой тары для пищевой промышленности, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава республики в ходе рабочей поездки в этот регион ознакомился с презентацией новых инвестпроектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены стратегические и крупные проекты в Навоийской области
Представлены стратегические и крупные проекты в Навоийской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2024
Представлены стратегические и крупные проекты в Навоийской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Иностранные инвесторы и местные предприниматели сформировали более ста стратегических и крупных проектов общей стоимостью $26,8 млрд. Мирзиёеву представили 12 из них.
В проекты инвестируют компании из США, Франции, Германии, Австрии, России, ОАЭ, Катара, Китая, Японии, Кореи и Турции. Инициативы охватывают такие отрасли, как химия, энергетика, горнодобывающая промышленность, электротехника, медицина, строительная индустрия, текстиль и легкая промышленность.
Например, в сотрудничестве с Китаем в том же Карманинском районе будут реализованы проекты по производству продукции с высокой добавленной стоимостью на сумму 2,5 млрд сумов в год. Речь идет о строительстве промышленного парка, специализирующегося на химической продукции и стройматериалах, а также завода по производству лопастей для ветрогенераторов.
В партнерстве с Турцией в Канимехском районе организуют добычу и переработку 370 тыс. тонн фосфорита в год, а также производство фосфорной кислоты и минеральных удобрений. С Австрией запланировали проект по производству 170 тыс. тонн натриевых солей и каустической соды в городе Навои.
“Эти проекты позволят трудоустроить более 17 800 человек”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены стратегические и крупные проекты в Навоийской области
Представлены стратегические и крупные проекты в Навоийской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2024
Представлены стратегические и крупные проекты в Навоийской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поручил содействовать инициаторам в организационно-финансовых вопросах и ускорить реализацию проектов.
Для справки: за последние семь лет в область привлекли более $3,5 млрд инвестиций, что позволило создать 64 700 рабочих мест и обеспечить экспортный потенциал в $1,2 млрд в год. В этом году реализуют 577 проектов на $2,1 млрд.
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