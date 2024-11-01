https://uz.sputniknews.ru/20241101/v-navoiyskoy-oblasti-zapustili-15-proektov-na-36-mlrd--46419046.html

В Навоийской области под председательством Мирзиёева запустили 15 проектов на $3,6 млрд

В Навоийской области под председательством Мирзиёева запустили 15 проектов на $3,6 млрд

Sputnik Узбекистан

Благодаря проектам, которые реализуют в нескольких городах и районах региона, появится более 7 тыс. рабочих мест

2024-11-01T14:10+0500

2024-11-01T14:10+0500

2024-11-01T14:28+0500

общество

экономика

шавкат мирзиёев

навоийская область

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инвестпроекты

строительство

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Навоийской области под председательством Шавката Мирзиёева запустили 15 проектов на $3,6 млрд, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В частности, начаты проекты по добыче и переработке горючих сланцев в Канимехском районе, строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 300 мегаватт и системы хранения электроэнергии на 75 мегаватт в Карманинском районе, производству технических газов в Навои, переработке мрамора в Газгане и гранита в Зарафшане, добыче и обогащению каолина в Учкудукском районе, а также по производству кормов для рыб в Хатырчинском районе.Общая стоимость 15 проектов составляет $3 млрд 600 млн. Благодаря им создадут более 7 тыс. рабочих мест.Для справки: только за 2023 год в Навоийской области было произведено промышленной продукции на сумму более 101 трлн сумов и осуществлен экспорт на $648 млн. Также освоены иностранные инвестиции на сумму около $478 млн, а внешнеторговый оборот области составил примерно $1,3 млрд. В регионе работают более 300 иностранных предприятий, и их число будет расти.Напомним, что Шавкат Мирзиёев находится в Навоийской области с двухдневным визитом.

навоийская область

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