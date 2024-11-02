https://uz.sputniknews.ru/20241102/rossiyskie-voennye-osvobodili-pershotravnevoe-xarkovskaya-oblast-46434673.html

Российские военные освободили Першотравневое в Харьковской области

Российские военные освободили Першотравневое в Харьковской области

Sputnik Узбекистан

Противник потерял на данном участке до 470 военнослужащих, а также военную технику, вооружение и два склада боеприпасов.

2024-11-02T15:16+0500

2024-11-02T15:16+0500

2024-11-02T15:22+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" освободили Першотравневое в Харьковской области, об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, они нанесли поражение подразделениям пяти украинских бригад в районах Петропавловки и Голубовки в Харьковской области, Стельмаховки и Надии в ЛНР, а также Серебрянского лесничества, отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ.По информации МО РФ, противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов.

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