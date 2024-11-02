https://uz.sputniknews.ru/20241102/ssha-vydelili-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine--chto-v-nego-voshlo-46434938.html

США выделили новый пакет военной помощи Украине – что в него вошло

США выделили новый пакет военной помощи Украине – что в него вошло

Sputnik Узбекистан

Это 69-й по счету транш, который включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артснаряды и другое вооружение.

2024-11-02T16:01+0500

2024-11-02T16:01+0500

2024-11-02T16:01+0500

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Соединенные штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны, сообщает РИА Новости.Как отмечает Пентагон, этот транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В рамках нового пакета помощи Украина получит "дополнительные возможности для удовлетворения наиболее острых нужд в области безопасности и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".В частности, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений.По данным Пентагона, США продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции "для поддержки Украины в удовлетворении ее критических потребностей на поле боя".

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