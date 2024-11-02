Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241102/ssha-vydelili-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine--chto-v-nego-voshlo-46434938.html
США выделили новый пакет военной помощи Украине – что в него вошло
США выделили новый пакет военной помощи Украине – что в него вошло
Sputnik Узбекистан
Это 69-й по счету транш, который включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артснаряды и другое вооружение.
2024-11-02T16:01+0500
2024-11-02T16:01+0500
сша
в мире
украина
пентагон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/04/41388402_0:72:1347:830_1920x0_80_0_0_543fdd1a889ff257ba68fa298be604fe.png
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Соединенные штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны, сообщает РИА Новости.Как отмечает Пентагон, этот транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В рамках нового пакета помощи Украина получит "дополнительные возможности для удовлетворения наиболее острых нужд в области безопасности и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".В частности, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений.По данным Пентагона, США продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции "для поддержки Украины в удовлетворении ее критических потребностей на поле боя".
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/04/41388402_0:0:1201:901_1920x0_80_0_0_1ad58b0ca2f7601c09aaa275ad0ad304.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пентагон сша военная помощь украина оружие ракеты боеприпасы транш
пентагон сша военная помощь украина оружие ракеты боеприпасы транш

США выделили новый пакет военной помощи Украине – что в него вошло

16:01 02.11.2024
© Foto : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2024
© Foto : DoD / Lisa Ferdinando
Подписаться
Это 69-й по счету транш, который включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артснаряды и другое вооружение.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Соединенные штаты Америки выделили новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов, заявило министерство обороны страны, сообщает РИА Новости.
Как отмечает Пентагон, этот транш является уже 69-м по счету с августа 2021 года. В рамках нового пакета помощи Украина получит "дополнительные возможности для удовлетворения наиболее острых нужд в области безопасности и обороны, включая системы для перехвата воздушных угроз, боеприпасы для ракетных и артиллерийских систем, бронированные машины и противотанковое оружие".
В частности, пакет включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS, ракеты Stinger, оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным системам, авиационные боеприпасы, боеприпасы для комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм и ряд других вооружений.
По данным Пентагона, США продолжат сотрудничество с примерно 50 союзниками и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции "для поддержки Украины в удовлетворении ее критических потребностей на поле боя".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0