https://uz.sputniknews.ru/20241103/biznesmeny-kashkadarinskoy-surxandarinskoy-oblastey-posetyat-kitay-46442722.html
Бизнесмены Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей посетят Китай – цель визита
Бизнесмены Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей посетят Китай – цель визита
Sputnik Узбекистан
Узбекистан и Китай намерены расширять межрегиональное сотрудничество, в том числе за счет организации взаимных бизнес-миссий.
2024-11-03T13:01+0500
2024-11-03T13:01+0500
2024-11-03T13:01+0500
бизнес-форум
китай
сурхандарьинская область
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Предприниматели из Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей в следующем году отправятся в китайский Гуанчжоу, сообщает ИА "Дунё".Сотрудники Генерального консульства Узбекистана встретились с руководством китайской Торговой палаты Кантонских предприятий ("Canton Enterprises Chamber of Commerce"), насчитывающей более 2000 компаний-членов.Сообщается, что стороны обменялись мнениями по расширению межрегионального сотрудничества путем организации взаимных бизнес-миссий и разработки конкретных совместных проектов.Входе встречи достигнута договоренность провести онлайн-бизнес-форум между деловыми кругами Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей и представителями предприятий и компаний Кантонской палаты в целях налаживания кооперационных связей между предприятиями двух стран, а также организовать взаимный обмен делегациями.Вместе с тем, деловые круги Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей были приглашены принять участие в презентации, посвященной культурно-историческому наследию, туристическому и деловому потенциалу Узбекистана, которая состоится в январе 2025 года.
сурхандарьинская область
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китай узбекистан бизнесмены кооперация
китай узбекистан бизнесмены кооперация
Бизнесмены Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей посетят Китай – цель визита
Узбекистан и Китай намерены расширять межрегиональное сотрудничество, в том числе за счет организации взаимных бизнес-миссий.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Предприниматели из Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей в следующем году отправятся в китайский Гуанчжоу, сообщает ИА "Дунё".
Сотрудники Генерального консульства Узбекистана встретились с руководством китайской Торговой палаты Кантонских предприятий ("Canton Enterprises Chamber of Commerce"), насчитывающей более 2000 компаний-членов.
Сообщается, что стороны обменялись мнениями по расширению межрегионального сотрудничества путем организации взаимных бизнес-миссий и разработки конкретных совместных проектов.
Входе встречи достигнута договоренность провести онлайн-бизнес-форум между деловыми кругами Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей и представителями предприятий и компаний Кантонской палаты в целях налаживания кооперационных связей между предприятиями двух стран, а также организовать взаимный обмен делегациями.
Вместе с тем, деловые круги Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей были приглашены принять участие в презентации, посвященной культурно-историческому наследию, туристическому и деловому потенциалу Узбекистана, которая состоится в январе 2025 года.