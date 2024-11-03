https://uz.sputniknews.ru/20241103/biznesmeny-kashkadarinskoy-surxandarinskoy-oblastey-posetyat-kitay-46442722.html

Бизнесмены Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей посетят Китай – цель визита

Бизнесмены Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей посетят Китай – цель визита

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Китай намерены расширять межрегиональное сотрудничество, в том числе за счет организации взаимных бизнес-миссий.

2024-11-03T13:01+0500

2024-11-03T13:01+0500

2024-11-03T13:01+0500

бизнес-форум

китай

сурхандарьинская область

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Предприниматели из Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей в следующем году отправятся в китайский Гуанчжоу, сообщает ИА "Дунё".Сотрудники Генерального консульства Узбекистана встретились с руководством китайской Торговой палаты Кантонских предприятий ("Canton Enterprises Chamber of Commerce"), насчитывающей более 2000 компаний-членов.Сообщается, что стороны обменялись мнениями по расширению межрегионального сотрудничества путем организации взаимных бизнес-миссий и разработки конкретных совместных проектов.Входе встречи достигнута договоренность провести онлайн-бизнес-форум между деловыми кругами Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей и представителями предприятий и компаний Кантонской палаты в целях налаживания кооперационных связей между предприятиями двух стран, а также организовать взаимный обмен делегациями.Вместе с тем, деловые круги Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей были приглашены принять участие в презентации, посвященной культурно-историческому наследию, туристическому и деловому потенциалу Узбекистана, которая состоится в январе 2025 года.

сурхандарьинская область

кашкадарьинская область

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