https://uz.sputniknews.ru/20241103/gornodobyvayuschaya-promyshlennost-obem-investitsiy-egipet-uzbekistan-uvelichitsya-46443997.html

Египет увеличит объем инвестиций в горнодобывающую промышленность Узбекистана

Египет увеличит объем инвестиций в горнодобывающую промышленность Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В Навоийской области республики начинается новый этап освоения египетских инвестиций

2024-11-03T16:52+0500

2024-11-03T16:52+0500

2024-11-03T16:52+0500

узбекистан

египет

геологоразведка

инвестиции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45571609_0:69:1352:830_1920x0_80_0_0_a169daf3e0a13d21116ba1288dffb70c.jpg

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. К концу текущего года объем инвестиций, привлеченных из Египта в Узбекистан, достигнет не менее $2 млн, сообщает ИА "Дунё".Крупный инвестиционный проект реализуется на перспективном медном руднике Северный Букантау в Навоийской области. Его осуществляет египетская компания "In2Metals".В рамках проекта, стартовавшего в сентябре этого года, было пробурено 1400 метров грунта и прорыто 1700 метров траншей, а также взято 1500 образцов для лабораторного анализа. На начальном этапе проекта за два месяца было трудоустроено 32 новых человека.Сообщается, что до конца года планируется провести буровые работы на 3000 метров, для этого привлекли вторую буровую установку. Это, в свою очередь, позволит ускорить полевые геологические исследования в два раза, добавили в агентстве.

узбекистан

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

египет навоийская область инвестиции