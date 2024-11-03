https://uz.sputniknews.ru/20241103/gornodobyvayuschaya-promyshlennost-obem-investitsiy-egipet-uzbekistan-uvelichitsya-46443997.html
Египет увеличит объем инвестиций в горнодобывающую промышленность Узбекистана
Египет увеличит объем инвестиций в горнодобывающую промышленность Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В Навоийской области республики начинается новый этап освоения египетских инвестиций
2024-11-03T16:52+0500
2024-11-03T16:52+0500
2024-11-03T16:52+0500
узбекистан
египет
геологоразведка
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. К концу текущего года объем инвестиций, привлеченных из Египта в Узбекистан, достигнет не менее $2 млн, сообщает ИА "Дунё".Крупный инвестиционный проект реализуется на перспективном медном руднике Северный Букантау в Навоийской области. Его осуществляет египетская компания "In2Metals".В рамках проекта, стартовавшего в сентябре этого года, было пробурено 1400 метров грунта и прорыто 1700 метров траншей, а также взято 1500 образцов для лабораторного анализа. На начальном этапе проекта за два месяца было трудоустроено 32 новых человека.Сообщается, что до конца года планируется провести буровые работы на 3000 метров, для этого привлекли вторую буровую установку. Это, в свою очередь, позволит ускорить полевые геологические исследования в два раза, добавили в агентстве.
узбекистан
египет
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
египет навоийская область инвестиции
египет навоийская область инвестиции
Египет увеличит объем инвестиций в горнодобывающую промышленность Узбекистана
В Навоийской области республики начинается новый этап освоения египетских инвестиций.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. К концу текущего года объем инвестиций, привлеченных из Египта в Узбекистан, достигнет не менее $2 млн, сообщает ИА "Дунё".
Крупный инвестиционный проект реализуется на перспективном медном руднике Северный Букантау в Навоийской области. Его осуществляет египетская компания "In2Metals".
В рамках проекта, стартовавшего в сентябре этого года, было пробурено 1400 метров грунта и прорыто 1700 метров траншей, а также взято 1500 образцов для лабораторного анализа. На начальном этапе проекта за два месяца было трудоустроено 32 новых человека.
"В результате усилий посольства Узбекистана в Египте и Министерства горного дела и геологии в проект привлечено 700 тысяч долларов прямых инвестиций, к концу нынешнего года планируется увеличить эту цифру как минимум до 2 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что до конца года планируется провести буровые работы на 3000 метров, для этого привлекли вторую буровую установку.
Это, в свою очередь, позволит ускорить полевые геологические исследования в два раза, добавили в агентстве.