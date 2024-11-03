https://uz.sputniknews.ru/20241103/rossiyskie-voennye-osvobodili-vishnevoe-dnr-46443672.html

ВС России освободили поселок Вишневое в ДНР

ВС России освободили поселок Вишневое в ДНР

Sputnik Узбекистан

Украинская армия потеряла за сутки более 500 военнослужащих, военную технику и оружие западного производства.

2024-11-03T15:40+0500

2024-11-03T15:40+0500

2024-11-03T15:42+0500

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Поселок Вишневое входит в Селидовский городской совет. Об освобождении самого Селидово Министерство обороны сообщило 29 октября. Этот город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.Помимо этого, бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады территориальной обороны в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки. Также удалось отразить десять контратак формирований 152-й егерской, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ.По информации оборонного ведомства, противник потерял более 500 военнослужащих, один танк, бронетранспортер Spartan производства Великобритании, боевую бронированную машину "Казак", четыре пикапа, гаубицу "Мста-Б" и гаубицу Д-30, бронетранспортер М113, боевую бронированную машину MaxxPro и орудие М119 производства США.

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