Польза и вред. Диетолог раскрыла секреты хурмы
"Хурма — продукт низкокалорийный, 67 ккал на 100 г, при этом он дает длительное чувство насыщения за счет высокого содержания клетчатки. Поэтому хурму часто включают в рацион, даже когда люди сидят на какой-то диете при похудении", — пояснила специалист.
"За счет того, что в хурме большое количество витаминов А, В и С, биофлавоноидов, повышается сопротивляемость организма инфекциям. Плюс, благодаря содержанию калия, включение в рацион этого продукта способствует здоровью сердца и сосудов. В хурме есть магний, который помогают регулировать давление, укрепляют стенки сосудов и предотвращают атеросклероз, способствует крепкому сну и устойчивости к стрессу", — рассказала Панова.
"Хурма улучшает работу ЖКТ за счет большого количества клетчатки, это помогает работать бактериям кишечника и стимулирует его перистальтику, способствует росту полезной микрофлоры. Употребление хурмы в небольших количествах помогает при запорах", — добавила специалист.
"Хурма может облегчить похмельный синдром и защищает печень при алкогольной интоксикации за счет содержания в ней антиоксидантов и фруктозы. Если мы говорим об определенной хронической усталости, которая бывает у людей, особенно в ноябре, хурма является источником энергии", — подчеркнула диетолог.
"Злоупотреблять хурмой нельзя людям с сахарным диабетом. Также при гастрите из-за большого количества грубой клетчатки, которая может травмировать точнее слизистую, если вы едите плоды с кожицей. При склонности к аллергии", — уточнила Ольга Панова.