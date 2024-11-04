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Польза и вред. Диетолог раскрыла секреты хурмы
Польза и вред. Диетолог раскрыла секреты хурмы
Sputnik Узбекистан
В разгаре сезон хурмы. Специалист объяснила, за какие качества ценят ее плоды
2024-11-04T22:04+0500
2024-11-04T22:04+0500
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хурма
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Спелые плоды хурмы — не только вкусное лакомство, но и источник полезных веществ. Почему хурму обязательно нужно включать в осенне-зимний рацион, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Ольга Панова. По ее словам, содержащиеся в хурме витамины и минералы благотворно влияют на здоровье.Полезна хурма и для желудочно-кишечного тракта.Панова назвала еще одно уникальное свойство хурмы — она защищает печень от алкогольной интоксикации и служит источником энергии.Вместе с тем, она предупредила, что, как и у любого продукта, у хурмы есть ограничения.Кроме того, она не рекомендовала хурму людям с мочекаменной болезнью.
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хурма ценность
хурма ценность

Польза и вред. Диетолог раскрыла секреты хурмы

22:04 04.11.2024
CC BY 2.0 / beautiful persimmons / Jessica HayssenХурма, архивное фото
Хурма, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2024
CC BY 2.0 / beautiful persimmons / Jessica Hayssen
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В разгаре сезон хурмы. Специалист объяснила, за какие качества ценят ее плоды.
Спелые плоды хурмы — не только вкусное лакомство, но и источник полезных веществ. Почему хурму обязательно нужно включать в осенне-зимний рацион, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Ольга Панова.

"Хурма — продукт низкокалорийный, 67 ккал на 100 г, при этом он дает длительное чувство насыщения за счет высокого содержания клетчатки. Поэтому хурму часто включают в рацион, даже когда люди сидят на какой-то диете при похудении", — пояснила специалист.

По ее словам, содержащиеся в хурме витамины и минералы благотворно влияют на здоровье.
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкХурма
Хурма - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.11.2024
Хурма
© Sputnik / Артур Лебедев
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"За счет того, что в хурме большое количество витаминов А, В и С, биофлавоноидов, повышается сопротивляемость организма инфекциям. Плюс, благодаря содержанию калия, включение в рацион этого продукта способствует здоровью сердца и сосудов. В хурме есть магний, который помогают регулировать давление, укрепляют стенки сосудов и предотвращают атеросклероз, способствует крепкому сну и устойчивости к стрессу", — рассказала Панова.

Полезна хурма и для желудочно-кишечного тракта.

"Хурма улучшает работу ЖКТ за счет большого количества клетчатки, это помогает работать бактериям кишечника и стимулирует его перистальтику, способствует росту полезной микрофлоры. Употребление хурмы в небольших количествах помогает при запорах", — добавила специалист.

Панова назвала еще одно уникальное свойство хурмы — она защищает печень от алкогольной интоксикации и служит источником энергии.

"Хурма может облегчить похмельный синдром и защищает печень при алкогольной интоксикации за счет содержания в ней антиоксидантов и фруктозы. Если мы говорим об определенной хронической усталости, которая бывает у людей, особенно в ноябре, хурма является источником энергии", — подчеркнула диетолог.

Вместе с тем, она предупредила, что, как и у любого продукта, у хурмы есть ограничения.

"Злоупотреблять хурмой нельзя людям с сахарным диабетом. Также при гастрите из-за большого количества грубой клетчатки, которая может травмировать точнее слизистую, если вы едите плоды с кожицей. При склонности к аллергии", — уточнила Ольга Панова.

Кроме того, она не рекомендовала хурму людям с мочекаменной болезнью.
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