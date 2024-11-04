https://uz.sputniknews.ru/20241104/dietolog-raskryla-sekrety-xurmy-46445444.html

Польза и вред. Диетолог раскрыла секреты хурмы

Польза и вред. Диетолог раскрыла секреты хурмы

Sputnik Узбекистан

В разгаре сезон хурмы. Специалист объяснила, за какие качества ценят ее плоды

2024-11-04T22:04+0500

2024-11-04T22:04+0500

2024-11-04T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

хурма

здоровье

витамины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21620588_0:72:4592:2655_1920x0_80_0_0_7bd6e6b0d2c24ae3e52c8ecc146deda3.jpg

Спелые плоды хурмы — не только вкусное лакомство, но и источник полезных веществ. Почему хурму обязательно нужно включать в осенне-зимний рацион, радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог Ольга Панова. По ее словам, содержащиеся в хурме витамины и минералы благотворно влияют на здоровье.Полезна хурма и для желудочно-кишечного тракта.Панова назвала еще одно уникальное свойство хурмы — она защищает печень от алкогольной интоксикации и служит источником энергии.Вместе с тем, она предупредила, что, как и у любого продукта, у хурмы есть ограничения.Кроме того, она не рекомендовала хурму людям с мочекаменной болезнью.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хурма ценность