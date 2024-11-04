https://uz.sputniknews.ru/20241104/eaes-tsifrovye-texnologii-pomogut-sozdat-edinoe-transportnoe-prostranstvo-v-soyuze-46445740.html

ЕАЭС: цифровые технологии помогут создать единое транспортное пространство в союзе

ЕАЭС: цифровые технологии помогут создать единое транспортное пространство в союзе

Sputnik Узбекистан

На мероприятии, организованном Евразийской экономической комиссией, презентовали новые возможности в сфере железнодорожного транспорта

2024-11-04T11:50+0500

2024-11-04T11:50+0500

2024-11-04T11:50+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

транспорт

цифровые технологии

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Переход на цифровые технологии для создания единого транспортного пространства в ЕАЭС обсудили представители профильных ведомств на заседании Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре, сообщает пресс-служба ЕЭК. Представители Казахстана презентовали проект "Бесшовный транзит" по упрощению грузоперевозок в регионе Центральной Азии, по Транскаспийскому маршруту и странам Закавказья."Бесшовный транзит" запустили в мае этого года по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан (Южный транспортный коридор). Он позволяет в автоматическом режиме осуществлять администрирование контейнерных перевозок железнодорожным транспортом из Китая в ЦА и Европу через железнодорожный пункт пропуска Алтынколь на казахстанско-китайской границе.В I квартале 2025-го проект планируют запустить по маршруту Китай – Казахстан – Россия – Беларусь (Северный транспортный коридор).Участники заседания предложили разработчикам цифровой платформы провести оценку возможности масштабирования проекта на автомобильные перевозки в рамках ЕАЭС.

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