https://uz.sputniknews.ru/20241104/novyy-posol-uzbekistana-pribyl-v-indoneziyu-46448878.html

Новый посол Узбекистана прибыл в Индонезию — что о нем известно

Новый посол Узбекистана прибыл в Индонезию — что о нем известно

Sputnik Узбекистан

Ойбек Эшонов сменил на этом посту Улугбека Розикулова

2024-11-04T12:55+0500

2024-11-04T12:55+0500

2024-11-04T12:55+0500

узбекистан

посольство

посол

индонезия

назначение

политика

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В индонезийской Джакарте приступил к своим обязанностям новый посол Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Эшонову 57 лет. Он окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана), а также Академию государственного и общественного строительства при президенте РУз (ныне Академия государственного управления при президенте РУз).В 2008–2017 годы Эшонов работал послом в Израиле. До назначения занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки в МИДе.Владеет персидским и английским языками.На этом посту Ойбек Эшонов сменил Улугбека Розикулова, в 2018–2022 годы руководившего Посольством в Джакарте и назначенного председателем правления АО "Узавтосаноат".

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