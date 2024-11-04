https://uz.sputniknews.ru/20241104/novyy-posol-uzbekistana-pribyl-v-indoneziyu-46448878.html
Новый посол Узбекистана прибыл в Индонезию — что о нем известно
Новый посол Узбекистана прибыл в Индонезию — что о нем известно
Sputnik Узбекистан
Ойбек Эшонов сменил на этом посту Улугбека Розикулова
2024-11-04T12:55+0500
2024-11-04T12:55+0500
2024-11-04T12:55+0500
узбекистан
посольство
посол
индонезия
назначение
политика
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В индонезийской Джакарте приступил к своим обязанностям новый посол Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Эшонову 57 лет. Он окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана), а также Академию государственного и общественного строительства при президенте РУз (ныне Академия государственного управления при президенте РУз).В 2008–2017 годы Эшонов работал послом в Израиле. До назначения занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки в МИДе.Владеет персидским и английским языками.На этом посту Ойбек Эшонов сменил Улугбека Розикулова, в 2018–2022 годы руководившего Посольством в Джакарте и назначенного председателем правления АО "Узавтосаноат".
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узбекистан индонезия новый посол
узбекистан индонезия новый посол
Новый посол Узбекистана прибыл в Индонезию — что о нем известно
Ойбек Эшонов сменил на этом посту Улугбека Розикулова.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
В индонезийской Джакарте приступил к своим обязанностям новый посол Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
“В столицу Индонезии прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Ойбек Эшонов”, — говорится в сообщении.
Эшонову 57 лет. Он окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета (ныне Национальный университет Узбекистана), а также Академию государственного и общественного строительства при президенте РУз (ныне Академия государственного управления при президенте РУз).
В 2008–2017 годы Эшонов работал послом в Израиле. До назначения занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Южной Азии, Ближнего, Среднего Востока и Африки в МИДе.
Владеет персидским и английским языками.
На этом посту Ойбек Эшонов сменил Улугбека Розикулова, в 2018–2022 годы руководившего Посольством в Джакарте и назначенного председателем правления АО "Узавтосаноат".