https://uz.sputniknews.ru/20241104/rossiyskiy-bespilotnik-predstavyat-v-tashkente-46452366.html

Российский беспилотник представят на международной выставке в Ташкенте

Российский беспилотник представят на международной выставке в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Разработчик: Комплексы с беспилотными летательными аппаратами Supercam могут быть полезны Узбекистану для охраны госграниц, правопорядка, поиска людей, а также в сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе и горнодобывающей промышленности

2024-11-04T16:12+0500

2024-11-04T16:12+0500

2024-11-04T16:12+0500

узбекистан

выставка

россия

беспилотник

технологии

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Зарекомендовавший себя в гражданской и оборонной сферах российский беспилотник Supercam S350 продемонстрируют силовым структурам Узбекистана в ходе XV международной выставки "Комплексная безопасность – Securex Uzbekistan2024". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя группы компаний "Беспилотные системы" (разработчика).Крупнейшая в республике выставка в сфере безопасности и противопожарной защиты пройдет в Ташкенте с 5 по 7 ноября при поддержке МЧС и Госкомитета промышленной безопасности РУз.По словам специалиста, проверенный в ходе разведывательных операций расчетов БПЛА вооруженных сил РФ Supercam S350 сочетает в себе новые технологии и стоит дешевле, чем аналогичные беспилотники израильского или американского производства.Целевые нагрузки беспилотника — видеокамера и HD-тепловизор, — способны обнаруживать человека с высоты 1 200 метров. В случае подтверждения фактов несанкционированной деятельности, отснятые фото и видеоматериалы можно использовать для проведения расследований и в качестве доказательной базы.Специалисты ГК "Беспилотные системы" имеют почти 15-летний опыт, практические знания и программное обеспечение для проведения работ с помощью беспилотных авиационных систем для нужд сельского хозяйства, электроэнергетики, нефтегазовой инфраструктуры.В случае заинтересованности со стороны Узбекистана, они могут внедрить новый стандарт мониторинга с применением беспилотных авиационных систем. Это в десятки раз сократит время, повысит эксплуатационную надежность инфраструктуры, предотвратит экологический и финансовый ущерб в случае несанкционированной деятельности или аварий, отметил представитель производителя.

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