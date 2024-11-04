https://uz.sputniknews.ru/20241104/uzbekistan-i-egipet-planiruyut-proekty-v-vodnom-xozyaystve-samarkandskoy-oblasti-46445951.html

Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области

Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов, а также подписание Меморандума о сотрудничестве

2024-11-04T09:40+0500

2024-11-04T09:40+0500

2024-11-04T10:00+0500

узбекистан

египет

сотрудничество

водоснабжение

самарская область

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров, организованных посольством Узбекистана в Каире.Перспективы взаимодействия в части модернизации систем водоснабжения, канализации и отопления в районах и городах региона обсудили представители компании "Veolia" в Узбекистане, АО "Узсувтаъминот", хокимиятов Самарканда и Самаркандской области, министерств, ведомств и египетский бизнесмен, менеджер по стратегии компании "The Bell Group" Хайсам Хусейн.По итогам встречи достигнута договоренность о разработке компаниями "The Bell Group" и "Veolia" концепции проектов, которые реализуют в Самаркандской области в ближайшее время, а также проекта соответствующего Меморандума о сотрудничестве.

узбекистан

египет

самарская область

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