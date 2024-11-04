https://uz.sputniknews.ru/20241104/uzbekistan-i-egipet-planiruyut-proekty-v-vodnom-xozyaystve-samarkandskoy-oblasti-46445951.html
Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области
Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов, а также подписание Меморандума о сотрудничестве
2024-11-04T09:40+0500
2024-11-04T09:40+0500
2024-11-04T10:00+0500
узбекистан
египет
сотрудничество
водоснабжение
самарская область
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров, организованных посольством Узбекистана в Каире.Перспективы взаимодействия в части модернизации систем водоснабжения, канализации и отопления в районах и городах региона обсудили представители компании "Veolia" в Узбекистане, АО "Узсувтаъминот", хокимиятов Самарканда и Самаркандской области, министерств, ведомств и египетский бизнесмен, менеджер по стратегии компании "The Bell Group" Хайсам Хусейн.По итогам встречи достигнута договоренность о разработке компаниями "The Bell Group" и "Veolia" концепции проектов, которые реализуют в Самаркандской области в ближайшее время, а также проекта соответствующего Меморандума о сотрудничестве.
узбекистан
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узбекистан египет сотрудничество проекты
узбекистан египет сотрудничество проекты
Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области
09:40 04.11.2024 (обновлено: 10:00 04.11.2024)
Концепции этих проектов намерены разработать в ближайшее время. Стороны также подпишут Меморандум о сотрудничестве.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
Узбекистан и Египет планируют проекты в водном хозяйстве Самаркандской области, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе онлайн-переговоров, организованных посольством Узбекистана в Каире.
Перспективы взаимодействия в части модернизации систем водоснабжения, канализации и отопления в районах и городах региона обсудили представители компании "Veolia" в Узбекистане, АО "Узсувтаъминот", хокимиятов Самарканда и Самаркандской области, министерств, ведомств и египетский бизнесмен, менеджер по стратегии компании "The Bell Group" Хайсам Хусейн.
“Египетская сторона выразила готовность реализовать перспективные проекты в сфере водного хозяйства во всех районах области, создать управление с целью повышения эффективности системы, рационального использования водных ресурсов, а также привлечь необходимые инвестиции”, — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о разработке компаниями "The Bell Group" и "Veolia" концепции проектов, которые реализуют в Самаркандской области в ближайшее время, а также проекта соответствующего Меморандума о сотрудничестве.