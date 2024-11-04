https://uz.sputniknews.ru/20241104/uzbekistan-teatralnaya-shkola-gitis-46449993.html

В Узбекистане проходит театральная школа ГИТИСа

В Узбекистане проходит театральная школа ГИТИСа

Sputnik Узбекистан

Педагоги российского вуза проводят школу и обучающие курсы для Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а также актеров, руководителей театральных коллективов и режиссеров

2024-11-04T14:00+0500

2024-11-04T14:00+0500

2024-11-04T14:00+0500

культура

узбекистан

россия

театр

сотрудничество

вузы

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 по 12 ноября проходит "ГИТИС: русская театральная школа за рубежом", сообщает пресс-служба министерства культуры республики. Педагоги российского вуза проводят школу и обучающие курсы для Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а также актеров, руководителей театральных коллективов и режиссеров.Занятия организованы по инициативе министерства культуры РУз, в сотрудничестве с Государственным институтом искусства и культуры и Российским институтом театрального искусства (ГИТИСом).Преподаватели кафедры мастерства актера Ксения Казакевич и Мария Орёл проводят серию тренингов по актерскому мастерству. Обучением участников театральной режиссуре занимается старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Татьяна Тарасова. О теории и практике театральной педагогики им рассказывает старший преподаватель кафедры режиссуры и мастер ГИТИСа Екатерина Гранитова-Лавровская.По завершении участники получат удостоверения о повышении квалификации.Проект реализуют при поддержке российских Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

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