https://uz.sputniknews.ru/20241104/uzbekistan-teatralnaya-shkola-gitis-46449993.html
В Узбекистане проходит театральная школа ГИТИСа
В Узбекистане проходит театральная школа ГИТИСа
Sputnik Узбекистан
Педагоги российского вуза проводят школу и обучающие курсы для Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а также актеров, руководителей театральных коллективов и режиссеров
2024-11-04T14:00+0500
2024-11-04T14:00+0500
2024-11-04T14:00+0500
культура
узбекистан
россия
театр
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 по 12 ноября проходит "ГИТИС: русская театральная школа за рубежом", сообщает пресс-служба министерства культуры республики. Педагоги российского вуза проводят школу и обучающие курсы для Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а также актеров, руководителей театральных коллективов и режиссеров.Занятия организованы по инициативе министерства культуры РУз, в сотрудничестве с Государственным институтом искусства и культуры и Российским институтом театрального искусства (ГИТИСом).Преподаватели кафедры мастерства актера Ксения Казакевич и Мария Орёл проводят серию тренингов по актерскому мастерству. Обучением участников театральной режиссуре занимается старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Татьяна Тарасова. О теории и практике театральной педагогики им рассказывает старший преподаватель кафедры режиссуры и мастер ГИТИСа Екатерина Гранитова-Лавровская.По завершении участники получат удостоверения о повышении квалификации.Проект реализуют при поддержке российских Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.
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узбекистан гитис россия школа
узбекистан гитис россия школа
В Узбекистане проходит театральная школа ГИТИСа
Педагоги российского вуза проводят школу и обучающие курсы для Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а также актеров, руководителей театральных коллективов и режиссеров.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
В Узбекистане с 1 по 12 ноября проходит "ГИТИС: русская театральная школа за рубежом", сообщает
пресс-служба министерства культуры республики.
Педагоги российского вуза проводят школу и обучающие курсы для Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а также актеров, руководителей театральных коллективов и режиссеров.
Занятия организованы по инициативе министерства культуры РУз, в сотрудничестве с Государственным институтом искусства и культуры и Российским институтом театрального искусства (ГИТИСом).
Преподаватели кафедры мастерства актера Ксения Казакевич и Мария Орёл проводят
серию тренингов по актерскому мастерству. Обучением участников театральной режиссуре занимается старший преподаватель кафедры режиссуры драмы Татьяна Тарасова. О теории и практике театральной педагогики им рассказывает старший преподаватель кафедры режиссуры и мастер ГИТИСа Екатерина Гранитова-Лавровская.
По завершении участники получат удостоверения о повышении квалификации.
Проект реализуют при поддержке российских Фонда президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.