https://uz.sputniknews.ru/20241104/uzbekistantsy-zavoevali-13-medaley-na-chm-po-boksu-v-chernogorii-46447392.html
Узбекистанцы завоевали 13 медалей на ЧМ по боксу в Черногории
Узбекистанцы завоевали 13 медалей на ЧМ по боксу в Черногории
Sputnik Узбекистан
По итогам соревнований в копилке сборной республики — награды разного достоинства
2024-11-04T10:45+0500
2024-11-04T10:45+0500
2024-11-04T10:58+0500
спорт
узбекистан
медали
чемпионат мира
бокс
черногория
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. По итогам молодежного чемпионата мира по боксу в черногорском городе Будва представители сборной Узбекистана завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды, сообщает НОК. Имена призеров:ЗолотоСеребро:Бронза:Медальный зачет возглавил Казахстан: 17 медалей (шесть золотых, одна серебряная и десять бронзовых). В активе российских спортсменов — пять высших наград, два серебра и одна бронза. Общий призовой фонд турнира, организованного Международной ассоциацией бокса (IBA), составил $500 тыс.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан чм черногория медали
узбекистан чм черногория медали
Узбекистанцы завоевали 13 медалей на ЧМ по боксу в Черногории
10:45 04.11.2024 (обновлено: 10:58 04.11.2024)
По итогам соревнований в копилке сборной республики — награды разного достоинства.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
По итогам молодежного чемпионата мира по боксу в черногорском городе Будва представители сборной Узбекистана завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды, сообщает
НОК.
-48 кг: Сайфиддин Собиров
-63.5 кг: Абдулазиз Журакулов
-86 кг: Акмалжон Исроилов
-92 кг: Халимжон Мамасолиев
-75 кг: Жафарбек Шахбозов
+81 кг: Собирахон Шахобиддинова
-54 кг: Собиржон Тастанов
-71 кг: Мухаммад Азизбек Исмоилов
Медальный зачет возглавил Казахстан: 17 медалей (шесть золотых, одна серебряная и десять бронзовых). В активе российских спортсменов — пять высших наград, два серебра и одна бронза.
Общий призовой фонд турнира, организованного Международной ассоциацией бокса (IBA), составил $500 тыс.