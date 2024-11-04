https://uz.sputniknews.ru/20241104/uzbekistantsy-zavoevali-13-medaley-na-chm-po-boksu-v-chernogorii-46447392.html

Узбекистанцы завоевали 13 медалей на ЧМ по боксу в Черногории

Узбекистанцы завоевали 13 медалей на ЧМ по боксу в Черногории

Sputnik Узбекистан

По итогам соревнований в копилке сборной республики — награды разного достоинства

2024-11-04T10:45+0500

2024-11-04T10:45+0500

2024-11-04T10:58+0500

спорт

узбекистан

медали

чемпионат мира

бокс

черногория

золотая медаль

серебро

бронза

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/04/46446957_41:0:1239:674_1920x0_80_0_0_8ce9f91035885f31a084cd2177a6b818.jpg

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. По итогам молодежного чемпионата мира по боксу в черногорском городе Будва представители сборной Узбекистана завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды, сообщает НОК. Имена призеров:ЗолотоСеребро:Бронза:Медальный зачет возглавил Казахстан: 17 медалей (шесть золотых, одна серебряная и десять бронзовых). В активе российских спортсменов — пять высших наград, два серебра и одна бронза. Общий призовой фонд турнира, организованного Международной ассоциацией бокса (IBA), составил $500 тыс.

узбекистан

черногория

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан чм черногория медали