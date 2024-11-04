https://uz.sputniknews.ru/20241104/uzbekkosmos-budet-otslejivat-smeschenie-plotin-46453557.html
Водохранилища в Узбекистане: отслеживать смещение плотин будет Узбеккосмос
Водохранилища в Узбекистане: отслеживать смещение плотин будет Узбеккосмос
Sputnik Узбекистан
Это позволит изучать состояние прочности и исправности плотин водохранилищ, заранее анализировать возможные чрезвычайные ситуации
2024-11-04T18:12+0500
2024-11-04T18:12+0500
2024-11-04T18:12+0500
технологии
узбекистан
водохранилище
мониторинг
землетрясение
космос
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ТАШКЕНТ, 4 ноября — Sputnik. Динамику сдвигов и просадки плотин водохранилищ в Узбекистане будет контролировать Агентство космических исследований и технологий при Минцифры "Узбеккосмос", сообщает пресс-служба ведомства.Внедрение системы постоянного радиолокационного космического мониторинга сейсмостойкости плотин водохранилищ определено в соответствующем постановлении Кабмина.Результаты проведенного мониторинга интегрируют в электронную платформу “Осуществление сейсмологических наблюдений на водохранилищах”.Для постоянного контроля за процессами создадут Комиссию по изучению космического мониторинга сейсмостойкости плотин водохранилищ.Постоянный мониторинг уровня прочности плотин водохранилищ важен при оценке их деформационно-напряженного состояния. В этом состоянии плотина чувствительна к землетрясению и при возникновении чрезвычайной ситуации в наиболее уязвимой точке возрастает вероятность нанесения ущерба, пояснили в пресс-службе.Принятые меры позволят постоянно изучать прочность и исправность плотин водохранилищ, выявлять возможные сдвиги и заблаговременно анализировать потенциальные чрезвычайные ситуации.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан водохранилища узбеккосмос
узбекистан водохранилища узбеккосмос
Водохранилища в Узбекистане: отслеживать смещение плотин будет Узбеккосмос
Это позволит изучать состояние прочности и исправности плотин водохранилищ, заранее анализировать возможные чрезвычайные ситуации.
ТАШКЕНТ, 4 ноября — Sputnik.
Динамику сдвигов и просадки плотин водохранилищ в Узбекистане будет контролировать Агентство космических исследований и технологий при Минцифры "Узбеккосмос", сообщает
пресс-служба ведомства.
Внедрение системы постоянного радиолокационного космического мониторинга сейсмостойкости плотин водохранилищ определено в соответствующем постановлении Кабмина.
Результаты проведенного мониторинга интегрируют в электронную платформу “Осуществление сейсмологических наблюдений на водохранилищах”.
“На данной электронной платформе будут собраны важные данные, такие как результаты космического мониторинга водохранилищ, в частности, реальное состояние существующих плотин, показатели их сдвига и просадки, сейсмостойкость и степень чрезвычайной опасности плотин”, — говорится в сообщении.
Для постоянного контроля за процессами создадут Комиссию по изучению космического мониторинга сейсмостойкости плотин водохранилищ.
Постоянный мониторинг уровня прочности плотин водохранилищ важен при оценке их деформационно-напряженного состояния. В этом состоянии плотина чувствительна к землетрясению и при возникновении чрезвычайной ситуации в наиболее уязвимой точке возрастает вероятность нанесения ущерба, пояснили в пресс-службе.
Принятые меры позволят постоянно изучать прочность и исправность плотин водохранилищ, выявлять возможные сдвиги и заблаговременно анализировать потенциальные чрезвычайные ситуации.