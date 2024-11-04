https://uz.sputniknews.ru/20241104/v-moskovskom-kremle-proydet-otkrytie-dney-kultury-uzbekistana-v-rossii-46451472.html
В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России
В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России
Sputnik Узбекистан
В рамках мероприятия состоится выставка уникальных фотографий, посвященных значимым событиям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике
2024-11-04T15:07+0500
2024-11-04T15:07+0500
2024-11-04T15:07+0500
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дни культуры узбекистана
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открытие
концерт
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общество
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России, сообщает ИА "Дунё".Артисты РУз — Муножат Йулчиева, Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Севара Назархан, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов — исполнят произведения узбекских, российских и мировых классиков в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой.В рамках мероприятия состоится выставка уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике.“Дни культуры Узбекистана в России станут символом дружбы и взаимопонимания, а также культурного взаимодействия между нашими народами. Это событие подчеркнет многообразие и ценность культурного наследия Узбекистана, его открытость к новым возможностям и стремление к продолжению культурного диалога на основе взаимного уважения и поддержки”, — говорится в сообщении.
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дни культуры узбекистана россия
дни культуры узбекистана россия
В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России
В рамках мероприятия состоится выставка уникальных фотографий, посвященных значимым событиям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России, сообщает
ИА "Дунё".
“19 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится масштабное культурное мероприятие — Дни культуры Узбекистана в России, которое направлено на углубление дружеских и культурных связей между нашими странами”, — говорится в сообщении.
Артисты РУз — Муножат Йулчиева, Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Севара Назархан, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов — исполнят произведения узбекских, российских и мировых классиков в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой.
В рамках мероприятия состоится выставка уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике.
“Дни культуры Узбекистана в России станут символом дружбы и взаимопонимания, а также культурного взаимодействия между нашими народами. Это событие подчеркнет многообразие и ценность культурного наследия Узбекистана, его открытость к новым возможностям и стремление к продолжению культурного диалога на основе взаимного уважения и поддержки”, — говорится в сообщении.