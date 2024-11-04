https://uz.sputniknews.ru/20241104/v-moskovskom-kremle-proydet-otkrytie-dney-kultury-uzbekistana-v-rossii-46451472.html

В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России

В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России

Sputnik Узбекистан

В рамках мероприятия состоится выставка уникальных фотографий, посвященных значимым событиям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике

2024-11-04T15:07+0500

2024-11-04T15:07+0500

2024-11-04T15:07+0500

узбекистан

дни культуры узбекистана

россия

москва

кремль

открытие

концерт

фотовыставка

общество

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В московском Кремле пройдет открытие Дней культуры Узбекистана в России, сообщает ИА "Дунё".Артисты РУз — Муножат Йулчиева, Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Севара Назархан, Гулсанам Мамазоитова, Айгуль Нодирова, Озода Нурсаидова, Илёс Арабов — исполнят произведения узбекских, российских и мировых классиков в сопровождении Государственного симфонического оркестра под руководством Камолидина Уринбаева и Государственного ансамбля танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой.В рамках мероприятия состоится выставка уникальных фотографий, посвященных истории, культурным традициям, памятникам архитектуры и нынешним преобразованиям в республике.“Дни культуры Узбекистана в России станут символом дружбы и взаимопонимания, а также культурного взаимодействия между нашими народами. Это событие подчеркнет многообразие и ценность культурного наследия Узбекистана, его открытость к новым возможностям и стремление к продолжению культурного диалога на основе взаимного уважения и поддержки”, — говорится в сообщении.

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