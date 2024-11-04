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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и инфраструктуре ВСУ в 132 районах Украины
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и инфраструктуре ВСУ в 132 районах Украины
Sputnik Узбекистан
Средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа
2024-11-04T18:45+0500
2024-11-04T18:45+0500
2024-11-04T18:45+0500
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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и инфраструктуре ВСУ в 132 районах Украины, сообщает Минобороны РФ.Также в сводке российского военного ведомства указано, что средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили:
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ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и инфраструктуре ВСУ в 132 районах Украины
Средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik.
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и инфраструктуре ВСУ в 132 районах Украины, сообщает
Минобороны РФ.
“Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ, цехам производства и месту хранения безэкипажных катеров, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах”, — говорится в сообщении.
Также в сводке российского военного ведомства указано, что средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили:
35 258 беспилотных летательных аппаратов;
585 зенитных ракетных комплексов;
19 038 танков и других боевых бронированных машин;
1 484 боевые машины реактивных систем залпового огня;
17 295 орудий полевой артиллерии и минометов;
27 972 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.