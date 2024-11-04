https://uz.sputniknews.ru/20241104/vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-aerodromam-i-infrastrukture-vsu-46455325.html

ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и инфраструктуре ВСУ в 132 районах Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и инфраструктуре ВСУ в 132 районах Украины

Sputnik Узбекистан

Средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа

2024-11-04T18:45+0500

2024-11-04T18:45+0500

2024-11-04T18:45+0500

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ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. ВС РФ нанесли массированный удар по аэродромам и инфраструктуре ВСУ в 132 районах Украины, сообщает Минобороны РФ.Также в сводке российского военного ведомства указано, что средства противовоздушной обороны РФ сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую авиационную бомбу "Hammer" производства Франции и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили:

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