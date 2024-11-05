https://uz.sputniknews.ru/20241105/erdogan-sozdaet-esche-odin-povod-dlya-bespokoystva-moskvy-46462365.html

Эрдоган создает еще один повод для беспокойства Москвы

Эрдоган создает еще один повод для беспокойства Москвы

Sputnik Узбекистан

Поворот России на Восток (его же порой называют Глобальным Югом) вызван не только конфликтом с Западом, но и объективными геополитическими интересами нашей... 05.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-05T14:37+0500

2024-11-05T14:37+0500

2024-11-05T14:37+0500

колумнисты

в мире

турция

россия

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нато

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

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Поворот России на Восток (его же порой называют Глобальным Югом) вызван не только конфликтом с Западом, но и объективными геополитическими интересами нашей страны и самим духом времени (то есть явным смещением центра тяжести миропорядка с Запада на Восток). Поэтому все происходящие на Востоке процессы (не только конфликты, но и процессы интеграции, выстроенной вокруг принадлежности к одному региону, этносу, религии и т. д.) имеют для нас теперь еще более важное значение. Тем более если это касается соседних с нами регионов, входивших в состав России и связанных с нами общей историей, пишет колумнист РИА Новости. Сегодня в Бишкеке откроется саммит глав тюркских государств — во главе с Реджепом Эрдоганом. Будут не только Алиев, Токаев, Мирзиёев, Бердымухамедов, Жапаров, но и Виктор Орбан. Ежегодная встреча в верхах носит 11-й порядковый номер — но на самом деле это уже второй саммит в этом году: предыдущий прошел всего четыре месяца назад в азербайджанской Шуше, однако имел статус неофициального. Но само по себе это показательно — сотрудничество и координация тюркских народов становятся все более интенсивными. Прямо из Бишкека Эрдоган полетит в Будапешт, а потом поедет на форум в Баку, то есть посетит столицы двух стран Организации тюркских государств.Организация тюркских государств объединяет всего пять стран (и еще три, включая одно непризнанное, имеют в ней статус наблюдателей), но относится к числу самых активных и набирающих скорость межгосударственных объединений. Единство тюркского мира пока не ставится как политическая цель ОТГ, однако процесс, что называется, пошел. Турция является безусловным лидером объединения, включающего Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан — четыре постсоветские республики, три из которых относятся к Центральной Азии. Еще одно центральноазиатское государство, Туркменистан, имеет в ОТГ статус наблюдателя — как и Венгрия (мадьяры относят себя к тюркам), а также признанный только Турцией Северный Кипр. Таким образом, Турция собрала под своим стягом треть постсоветских республик — почти столько же, на сколько претендует Евросоюз (три прибалтийских уже в его составе, а Молдавия, Грузия и Украина стоят в очереди). То есть Турция вместе с Европой растаскивают постсоветское пространство? Не совсем так: даже замахнувшаяся на аннексию Украины Европа уже не в силах оторвать ее от России ни военным, ни мирным путем. К тому же кризис самого проекта евроинтеграции будет лишь углубляться — как по причине роста трений с США, то есть потенциального раскола единого Запада, так и вследствие внутренних противоречий, усугубляющихся в том числе из-за конфронтации с Россией. Проникновение ЕС в Закавказье также не представляется реальным — та же Грузия зависит от России и Турции не только экономически, но и геополитически. А география — это судьба, и в истории почти нет примеров того, чтобы кому-то удавалось ее изменить.Турция, в отличие от ЕС, вроде бы не пытается объять необъятное — не скрещивает в одном проекте совершенно разные народы (как греки и финны), не претендует при этом на глобальное господство (а ЕС как младший брат англосаксов участвует в их проекте глобализации, то есть борьбы за доминирование в мире) и даже (пока) не строит военную организацию (ЕС не просто возник позже НАТО — она является его панцирем). Публично Турция лишь хочет содействовать сближению тюркских народов, помогать им сохранять язык и культуру, развивать экономику, создавать логистические коридоры и транспортные пути — в общем, заниматься "единым тюркским пространством". Ну а то, что в него входят бывшие советские республики, это просто так получилось, ничего антироссийского в этом нет — так ведь?Конечно, не так, но не потому, что Турция вынашивает антироссийские планы. Расселение тюрков по Евразии длилось много веков — и они живут на территории от Дальнего Востока до Венгрии. Тюркские государства возникали и исчезали — и последние шестьсот лет Турция (Османская империя) является важнейшим (а большую часть времени и единственным) из них. Но турецкие турки всегда были лишь фундаментом, а не большинством Османской империи — огромной, возглавлявшейся султаном-халифом, то есть претендовавшей на лидерство среди всего исламского мира. В халифате национальный фактор уступал место имперскому и религиозному, а турецкий национальный проект начался всего сто лет назад с возникновением на обломках империи Турецкой Республики. Созданной при самом активном содействии СССР — большевики помогали Ататюрку, поддерживая его строительство турецкого государства, которое европейцы хотели расчленить на три части (оставив туркам только часть Анатолии, без проливов и восточных регионов). То есть Москва фактически помогла туркам сохранить хотя бы часть своего государства — не столько из-за любви к ним, сколько из-за нежелания иметь подвластные Западу государства на своем юге.Одновременно СССР, по сути, восстановил единство Российской империи — и следующие семь десятилетий входившие в ее состав тюрки, в первую очередь среднеазиатские народы, жили в едином с русскими государстве. Они бы не покинули его и в 1991-м, но безумные реформы Горбачева и борьба с ним за власть Ельцина развалили СССР. Среднеазиатские республики оказались, по существу, выброшены из единого государства — и тут же внимание на них обратила Турция.Тогда и начали проводиться первые встречи в верхах тюркоязычных стран — из этих саммитов потом вырос Тюркский совет, а затем и Организация тюркских государств. Пришедшая в себя после распада СССР Россия постепенно стала уделять больше внимания своим южным соседям. Не только через формальный СНГ, но и созданием ШОС, укреплением ОДКБ — военной организации, в которую входят некоторые из них, а также образованием Евразийского союза. Борьба России с Турцией за влияние на Центральную Азию естественна, но не нужно забывать о том, что у нее есть не только постсоветское измерение. Еще в Российской империи существовал Туркестанский край (изначально Туркестанское генерал-губернаторство), а свою первую после многосотлетнего перерыва государственность тюркские народы Средней Азии получили в составе СССР. Да, это была по сути автономия — но со множеством важнейших для развития народов признаков: совершенствованием языка, культуры, образования. Связь центральноазиатских республик с Россией гораздо глубже и серьезнее, чем кажется многим, и ее сохранение одинаково важно, как для этих новых государств, так и для России.Поэтому интеграционные устремления Турции в отношении этого региона не могут равнодушно восприниматься Россией, для нас это вопрос безопасности, экономики и геополитики. Самостоятельная Турция сама по себе не враг России, хотя вопросы есть не только к ее поставкам оружия Украине, но и по поводу настойчивых попыток опекать российских тюрок — в нашей истории мы часто видели, как проекты объединения по национальному, религиозному или языковому признаку использовались нашими вечными противниками. Да, все теми же англосаксами, которые не просто заинтересованы, но и не скрывают своей ставки на дезинтеграцию как постсоветского пространства, так и самой России. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы Центральная Азия оставалась самостоятельной — не превращаясь в часть проекта, управление которым в какой-то момент в будущем может быть перехвачено нашими недругами.

турция

россия

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