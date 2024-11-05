https://uz.sputniknews.ru/20241105/federatsiya-boksa-uzbekistana-stala-chlenom-world-boxing-46463261.html

Федерация бокса Узбекистана стала членом World Boxing

Федерация бокса Узбекистана стала членом World Boxing

Sputnik Узбекистан

Организация также приняла заявки на членство от Казахстана, Гватемалы и Лаоса

2024-11-05T13:32+0500

2024-11-05T13:32+0500

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узбекистан

федерация бокса узбекистана

членство

бокс

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Федерация бокса Узбекистана стала членом World Boxing, сообщается на сайте организации.Об этом было объявлено на Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США) после успешного завершения чемпионата мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, состоявшегося на прошлой неделе. Также в организацию, куда теперь входят 55 национальных федераций, приняли Казахстан, Лаос и Гватемалу.Также там отмечается, что Узбекистан был одной из ведущих стран по боксу на последних двух Олимпийских играх и возглавил медальный зачет в Париже с пятью золотыми медалями, а Казахстан рассматривают как мощного игрока в этом виде спорта. Международная федерация бокса World Boxing создана в апреле 2023 года.Чемпионат мира по боксу среди спортсменов до 19 лет в Колорадо стал первым мировым чемпионатом World Boxing. Следующим станет чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин 2025 года, который пройдет в Ливерпуле (Англия) в сентябре 2025 года.

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