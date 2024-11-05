https://uz.sputniknews.ru/20241105/federatsiya-boksa-uzbekistana-stala-chlenom-world-boxing-46463261.html
Федерация бокса Узбекистана стала членом World Boxing
Федерация бокса Узбекистана стала членом World Boxing
Sputnik Узбекистан
Организация также приняла заявки на членство от Казахстана, Гватемалы и Лаоса
2024-11-05T13:32+0500
2024-11-05T13:32+0500
2024-11-05T13:33+0500
узбекистан
федерация бокса узбекистана
членство
бокс
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Федерация бокса Узбекистана стала членом World Boxing, сообщается на сайте организации.Об этом было объявлено на Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США) после успешного завершения чемпионата мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, состоявшегося на прошлой неделе. Также в организацию, куда теперь входят 55 национальных федераций, приняли Казахстан, Лаос и Гватемалу.Также там отмечается, что Узбекистан был одной из ведущих стран по боксу на последних двух Олимпийских играх и возглавил медальный зачет в Париже с пятью золотыми медалями, а Казахстан рассматривают как мощного игрока в этом виде спорта. Международная федерация бокса World Boxing создана в апреле 2023 года.Чемпионат мира по боксу среди спортсменов до 19 лет в Колорадо стал первым мировым чемпионатом World Boxing. Следующим станет чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин 2025 года, который пройдет в Ливерпуле (Англия) в сентябре 2025 года.
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узбекистан федерация бокса
узбекистан федерация бокса
Федерация бокса Узбекистана стала членом World Boxing
13:32 05.11.2024 (обновлено: 13:33 05.11.2024)
Организация также приняла заявки на членство от Казахстана, Гватемалы и Лаоса.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik.
Федерация бокса Узбекистана стала членом World Boxing, сообщается
на сайте организации.
Об этом было объявлено на Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США) после успешного завершения чемпионата мира по боксу среди спортсменов до 19 лет, состоявшегося на прошлой неделе. Также в организацию, куда теперь входят 55 национальных федераций, приняли Казахстан, Лаос и Гватемалу.
"Присоединение Узбекистана и Казахстана, двух ведущих боксерских стран мира, является крупным достижением для мирового бокса и значительно расширяет присутствие новой Международной федерации (МФ) в Азии, где теперь в нее входят 13 членов", — говорится в заявлении организации.
Также там отмечается, что Узбекистан был одной из ведущих стран по боксу на последних двух Олимпийских играх и возглавил медальный зачет в Париже с пятью золотыми медалями, а Казахстан рассматривают как мощного игрока в этом виде спорта.
Международная федерация бокса World Boxing создана в апреле 2023 года.
Чемпионат мира по боксу среди спортсменов до 19 лет в Колорадо стал первым мировым чемпионатом World Boxing. Следующим станет чемпионат мира по боксу среди мужчин и женщин 2025 года, который пройдет в Ливерпуле (Англия) в сентябре 2025 года.