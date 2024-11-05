В РУз усилят правовую защиту предпринимателей — подробности

1. С 1 января 2025 года за одно правонарушение будет предусмотрена только одна мера ответственности. В частности, планируется отменить штраф за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. С 1 января 2025 года за одно правонарушение будет предусмотрена только одна мера ответственности. В частности, планируется отменить штраф за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Предлагается отменить административную ответственность за нарушения правил цифровой маркировки и отображения фискальных меток, а также за сокрытие числа сотрудников. Предлагается отменить административную ответственность за нарушения правил цифровой маркировки и отображения фискальных меток, а также за сокрытие числа сотрудников.

3. С 1 марта 2025 года, чтобы облегчить разрешение споров, будет введен порядок частичного возврата государственной пошлины, если дело в суде будет завершено соглашением сторон. С 1 марта 2025 года, чтобы облегчить разрешение споров, будет введен порядок частичного возврата государственной пошлины, если дело в суде будет завершено соглашением сторон.

4. Будет утвержден перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля деятельности предпринимателей, а также их сфер контроля. Будут запрещены проверки, не предусмотренные этим перечнем. Все проверки предпринимателей будут регистрироваться в информационной системе "Единый государственный контроль" с обязательным уведомлением Бизнес-омбудсмана. Будет утвержден перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля деятельности предпринимателей, а также их сфер контроля. Будут запрещены проверки, не предусмотренные этим перечнем. Все проверки предпринимателей будут регистрироваться в информационной системе "Единый государственный контроль" с обязательным уведомлением Бизнес-омбудсмана.