В РУз усилят правовую защиту предпринимателей — подробности
09:53 05.11.2024 (обновлено: 11:26 05.11.2024)
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
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Также речь шла о предотвращении незаконных проверок и повышении квалификации инспекторов контрольных органов.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В августе этого года состоялся традиционный открытый диалог главы республики с представителями бизнес-среды. На основании обсужденных проблем и предложений разработали меры по усилению правовой защиты предпринимателей и упорядочению проверок:
1.С 1 января 2025 года за одно правонарушение будет предусмотрена только одна мера ответственности. В частности, планируется отменить штраф за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2.Предлагается отменить административную ответственность за нарушения правил цифровой маркировки и отображения фискальных меток, а также за сокрытие числа сотрудников.
3.С 1 марта 2025 года, чтобы облегчить разрешение споров, будет введен порядок частичного возврата государственной пошлины, если дело в суде будет завершено соглашением сторон.
4.Будет утвержден перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля деятельности предпринимателей, а также их сфер контроля. Будут запрещены проверки, не предусмотренные этим перечнем. Все проверки предпринимателей будут регистрироваться в информационной системе "Единый государственный контроль" с обязательным уведомлением Бизнес-омбудсмана.
5.С 1 января 2025 года проверки будут проводить на основе электронной системы "Анализ рисков" с разделением предпринимателей на три категории. Для этого информационную систему "Государственный аудит" Счетной палаты интегрируют с системой "Единый государственный контроль" Бизнес-омбудсмана для унифицированной отчетности.
В ходе презентации также рассмотрели вопросы предотвращения незаконных проверок и повышения квалификации инспекторов контрольных органов.
Шавкат Мирзиёев дал указания по правовому совершенствованию этих мер и обеспечению их справедливого применения на практике.