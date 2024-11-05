Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241105/mirziyoyev-ukazaniya-pravovaya-zaschita-predprinimateley-46456948.html
В РУз усилят правовую защиту предпринимателей — подробности
В РУз усилят правовую защиту предпринимателей — подробности
Sputnik Узбекистан
Также речь шла о предотвращении незаконных проверок и повышении квалификации инспекторов контрольных органов
2024-11-05T09:53+0500
2024-11-05T11:26+0500
экономика
общество
шавкат мирзиёев
презентация
предприниматели
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В августе этого года состоялся традиционный открытый диалог главы республики с представителями бизнес-среды. На основании обсужденных проблем и предложений разработали меры по усилению правовой защиты предпринимателей и упорядочению проверок:В ходе презентации также рассмотрели вопросы предотвращения незаконных проверок и повышения квалификации инспекторов контрольных органов. Шавкат Мирзиёев дал указания по правовому совершенствованию этих мер и обеспечению их справедливого применения на практике.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ec956661fa9241151be60861da143a39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев правовая защита предприниматели
мирзиёев правовая защита предприниматели

В РУз усилят правовую защиту предпринимателей — подробности

09:53 05.11.2024 (обновлено: 11:26 05.11.2024)
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
Подписаться
Также речь шла о предотвращении незаконных проверок и повышении квалификации инспекторов контрольных органов.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по усилению правовой защиты предпринимателей.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В августе этого года состоялся традиционный открытый диалог главы республики с представителями бизнес-среды. На основании обсужденных проблем и предложений разработали меры по усилению правовой защиты предпринимателей и упорядочению проверок:
1.
С 1 января 2025 года за одно правонарушение будет предусмотрена только одна мера ответственности. В частности, планируется отменить штраф за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2.
Предлагается отменить административную ответственность за нарушения правил цифровой маркировки и отображения фискальных меток, а также за сокрытие числа сотрудников.
3.
С 1 марта 2025 года, чтобы облегчить разрешение споров, будет введен порядок частичного возврата государственной пошлины, если дело в суде будет завершено соглашением сторон.
4.
Будет утвержден перечень органов, уполномоченных на осуществление контроля деятельности предпринимателей, а также их сфер контроля. Будут запрещены проверки, не предусмотренные этим перечнем. Все проверки предпринимателей будут регистрироваться в информационной системе "Единый государственный контроль" с обязательным уведомлением Бизнес-омбудсмана.
5.
С 1 января 2025 года проверки будут проводить на основе электронной системы "Анализ рисков" с разделением предпринимателей на три категории. Для этого информационную систему "Государственный аудит" Счетной палаты интегрируют с системой "Единый государственный контроль" Бизнес-омбудсмана для унифицированной отчетности.
В ходе презентации также рассмотрели вопросы предотвращения незаконных проверок и повышения квалификации инспекторов контрольных органов.
Шавкат Мирзиёев дал указания по правовому совершенствованию этих мер и обеспечению их справедливого применения на практике.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0