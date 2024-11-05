https://uz.sputniknews.ru/20241105/olimpiyskiy-gorodok-v-uzbekistane-stanet-nauchno-prakticheskim-klasterom-46460003.html

Олимпийский городок в Узбекистане станет научно-практическим кластером для развития спорта

Олимпийский городок в Узбекистане станет научно-практическим кластером для развития спорта

Sputnik Узбекистан

Министр спорта республики и генсек НОК обсудили с представителями китайской компании вопросы качества строительных работ и их своевременного завершения

2024-11-05T12:27+0500

2024-11-05T12:27+0500

2024-11-05T12:27+0500

узбекистан

строительство

олимпийский городок

спорт

адхам икрамов

нок узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Олимпийский городок в Узбекистане станет научно-практическим кластером для развития спорта. Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов и Генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Ойбек Касимов ознакомились с процессом его строительства, сообщает пресс-служба НОК. Речь шла об эффективном использовании спортивных комплексов, специализирующихся на единоборствах и командных видах спорта, размещении спортивных кафедр Государственной академии спорта Узбекистана и федераций в административном здании. В ходе встречи с представителями китайской компании "CAMC Engineering" стороны обсудили вопросы качества строительных работ и их своевременного завершения. Напомним, что Олимпийский городок возводят для проведения Азиатских и Паразиатских игр среди молодежи, запланированных на следующий год. Программа соревнований включает 29 видов спорта, признанных Международным олимпийским комитетом. Ожидается, что в играх примут участие более трех тыс. спортсменов из 45 стран континента. Олимпийский городок, который займет территорию в 100 гектаров, будет располагать всеми необходимыми условиями для успешного проведения турнира. После завершения Азиатских игр он продолжит свое функционирование и станет не только местом для проведения соревнований. Здесь разместят министерство спорта, Антидопинговое агентство, Государственную спортивную академию, научно-исследовательский институт физической культуры и Центр развития видов спорта. На базе городка организуют занятия по подготовке и повышению мастерства профессиональных спортсменов, а региональные спортивные организации получат возможность использовать инфраструктуру комплекса. Олимпийский городок будет управляться по принципам "умного города".

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