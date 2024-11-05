https://uz.sputniknews.ru/20241105/putin-veritelnyye-gramoty-inostrannyye-posly-46466856.html

Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами — Путин

Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами — Путин

Sputnik Узбекистан

Глава РФ принял верительные грамоты у послов иностранных государств.

2024-11-05T18:30+0500

2024-11-05T18:30+0500

2024-11-05T18:30+0500

россия

президент рф

владимир путин

верительные грамоты

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/05/46466674_0:303:3072:2030_1920x0_80_0_0_98e9fd82cfed51ad389c1e732b501dec.jpg

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.Глава РФ отметил, что Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений.Еще одно заявление Путина касалось того, что Россия будет и далее поощрять развитие двусторонних контактов с дружественными странами в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования.Об укреплении авторитета БРИКСПри этом Путин напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта.Попытки же нанести стратегическое поражение России ее лидер назвал иллюзорными.Вместе с тем, он рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке.Он добавил, что ключевым условием для восстановления мира в регионе станет реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.Кроме того, глава РФ рассказал о форматах взаимодействия с Индией, развитии связей со странами Африки, а также высокой динамике российско-белорусских отношений.Он заявил, что Россия продолжит делать все для нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также подтвердил намерение встретиться с лидерами стран СНГ в декабре и наметить совместные планы на перспективу. Владимир Путин на встрече с зарубежными послами выразил надежду, что они поспособствуют формированию объективного и непредвзятого взгляда на РФ и ее политику, и пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы.Президент России впервые в этом году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них представители Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Индии и других стран, в том числе ряда недружественных. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин церемония верительные грамоты иностранные послы