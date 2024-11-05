Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами — Путин
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
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Глава РФ принял верительные грамоты у послов иностранных государств.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами на принципах равноправия, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
"Что касается нашей страны, то она открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права", — сказал он.
Глава РФ отметил, что Россия выступает за формирование справедливой системы мировых экономических отношений без нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений.
"Мы выступаем за формирование справедливой системы мировых экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений", — подчеркнул российский лидер.
Еще одно заявление Путина касалось того, что Россия будет и далее поощрять развитие двусторонних контактов с дружественными странами в политике и экономике, в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта и образования.
Об укреплении авторитета БРИКС
Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться.
На РФ была возложена задача обеспечить плавную интеграцию новых участников БРИКС, они действительно быстро и органично влились в организацию.
Россия ценит искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
При этом Путин напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта.
"Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе — в самом начале этого конфликта — вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны. Однако украинская сторона по совету извне, об этом заявили официальные лица Украины, этот договор отвергла", — сказал он.
Попытки же нанести стратегическое поражение России ее лидер назвал иллюзорными.
"Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный. Такие иллюзорные расчеты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплоченность российского народа", — подчеркнул Путин.
Вместе с тем, он рассказал об усилиях России предотвратить войну на Ближнем Востоке.
"Россия прилагает активные усилия, чтобы не дать нынешнему обострению палестино-израильского конфликта перерасти в большую войну на Ближнем Востоке. Убеждены, что вернуть стороны на путь примирения, добиться устойчивого и долгосрочного урегулирования можно только на общепризнанной международно-правовой основе", — сказал Путин.
Он добавил, что ключевым условием для восстановления мира в регионе станет реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.
Кроме того, глава РФ рассказал о форматах взаимодействия с Индией, развитии связей со странами Африки, а также высокой динамике российско-белорусских отношений.
Он заявил, что Россия продолжит делать все для нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также подтвердил намерение встретиться с лидерами стран СНГ в декабре и наметить совместные планы на перспективу.
Владимир Путин на встрече с зарубежными послами выразил надежду, что они поспособствуют формированию объективного и непредвзятого взгляда на РФ и ее политику, и пожелал новым послам иностранных государств в России успешной работы.
Президент России впервые в этом году принял верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов, среди них представители Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Индии и других стран, в том числе ряда недружественных. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.