В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят сотрудничество стран СНГ в жд сфере
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В Ташкенте проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 6 ноября в 13.00 по ташкентскому времени обсудят сотрудничество стран Содружества Независимых Государств в сфере железнодорожного транспорта.
В Ташкенте 5-6 ноября проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО РЖД Олег Никитин в ходе пресс-конференции расскажет о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона.
Речь пойдет о развитии жд транспорта в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, а также о планах по запуску новых международных туристических маршрутов.