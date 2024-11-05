https://uz.sputniknews.ru/20241105/strany-sng-sotrudnichestvo-jeleznodorojnyy-transport-46466403.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят сотрудничество стран СНГ в жд сфере

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят сотрудничество стран СНГ в жд сфере

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ

2024-11-05T17:57+0500

2024-11-05T17:57+0500

2024-11-05T17:57+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

сотрудничество

страны снг

железная дорога

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 6 ноября в 13.00 по ташкентскому времени обсудят сотрудничество стран Содружества Независимых Государств в сфере железнодорожного транспорта.В Ташкенте 5-6 ноября проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО РЖД Олег Никитин в ходе пресс-конференции расскажет о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона.Речь пойдет о развитии жд транспорта в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, а также о планах по запуску новых международных туристических маршрутов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс-центр sputnik узбекистан сотрудничество страны снг жд сфера