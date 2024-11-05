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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят сотрудничество стран СНГ в жд сфере
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят сотрудничество стран СНГ в жд сфере
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ
2024-11-05T17:57+0500
2024-11-05T17:57+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
сотрудничество
страны снг
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 6 ноября в 13.00 по ташкентскому времени обсудят сотрудничество стран Содружества Независимых Государств в сфере железнодорожного транспорта.В Ташкенте 5-6 ноября проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО РЖД Олег Никитин в ходе пресс-конференции расскажет о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона.Речь пойдет о развитии жд транспорта в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, а также о планах по запуску новых международных туристических маршрутов.
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пресс-центр sputnik узбекистан сотрудничество страны снг жд сфера
пресс-центр sputnik узбекистан сотрудничество страны снг жд сфера

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят сотрудничество стран СНГ в жд сфере

17:57 05.11.2024
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В Ташкенте проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 6 ноября в 13.00 по ташкентскому времени обсудят сотрудничество стран Содружества Независимых Государств в сфере железнодорожного транспорта.
В Ташкенте 5-6 ноября проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО РЖД Олег Никитин в ходе пресс-конференции расскажет о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона.
Речь пойдет о развитии жд транспорта в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, а также о планах по запуску новых международных туристических маршрутов.
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