https://uz.sputniknews.ru/20241105/tashkent-sovet-po-jeleznodorojnomu-transportu-zasedaniye-46465810.html

Железные дороги СНГ: сколько пассажиров и грузов перевезли за 9 месяцев 2024 года

Железные дороги СНГ: сколько пассажиров и грузов перевезли за 9 месяцев 2024 года

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. Программа двухдневного мероприятия включает встречи с руководителями железнодорожных администраций

2024-11-05T16:52+0500

2024-11-05T16:52+0500

2024-11-05T16:52+0500

узбекистан

ташкент

снг

железная дорога

заседание

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Железные дороги СНГ за 9 месяцев 2024 года перевезли 7,3 млн пассажиров, 1,2 млрд тонн грузов. Такие данные озвучили на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, которое проходит в Ташкенте 5-6 ноября, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как отмечалось, грузооборот стран СНГ за 9 месяцев сократился на 5% и составил 2,1 трлн тонн.Основная доля перевозок, по его словам, пришлась на уголь, нефть и нефтепродукты, руду, черные металлы, удобрения, строительные и лесные товары, а также зерно.В свою очередь, пассажиропоток стран СНГ за девять месяцев 2024-го вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Представители железнодорожных администраций стран-членов СНГ обсуждают развитие сотрудничества в сфере перевозок, реализацию договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих заседаний Совета по железнодорожному транспорту стран Содружества.В рамках мероприятия запланированы обсуждение проекта протокола заседания Совета и его подписание.Также пройдут встречи с руководителями железнодорожных администраций.Для справки: Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и его исполнительный орган — Дирекция Совета были созданы Соглашением глав правительств государств-участников СНГ 14 февраля 1992 года.

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