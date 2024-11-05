https://uz.sputniknews.ru/20241105/tashkent-sovet-po-jeleznodorojnomu-transportu-zasedaniye-46465810.html
Железные дороги СНГ: сколько пассажиров и грузов перевезли за 9 месяцев 2024 года
Железные дороги СНГ: сколько пассажиров и грузов перевезли за 9 месяцев 2024 года
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. Программа двухдневного мероприятия включает встречи с руководителями железнодорожных администраций
2024-11-05T16:52+0500
2024-11-05T16:52+0500
2024-11-05T16:52+0500
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Железные дороги СНГ за 9 месяцев 2024 года перевезли 7,3 млн пассажиров, 1,2 млрд тонн грузов. Такие данные озвучили на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, которое проходит в Ташкенте 5-6 ноября, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как отмечалось, грузооборот стран СНГ за 9 месяцев сократился на 5% и составил 2,1 трлн тонн.Основная доля перевозок, по его словам, пришлась на уголь, нефть и нефтепродукты, руду, черные металлы, удобрения, строительные и лесные товары, а также зерно.В свою очередь, пассажиропоток стран СНГ за девять месяцев 2024-го вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Представители железнодорожных администраций стран-членов СНГ обсуждают развитие сотрудничества в сфере перевозок, реализацию договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих заседаний Совета по железнодорожному транспорту стран Содружества.В рамках мероприятия запланированы обсуждение проекта протокола заседания Совета и его подписание.Также пройдут встречи с руководителями железнодорожных администраций.Для справки: Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и его исполнительный орган — Дирекция Совета были созданы Соглашением глав правительств государств-участников СНГ 14 февраля 1992 года.
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железные дороги снг ташкент заседание
железные дороги снг ташкент заседание
Железные дороги СНГ: сколько пассажиров и грузов перевезли за 9 месяцев 2024 года
В Ташкенте проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ. Программа двухдневного мероприятия включает встречи с руководителями железнодорожных администраций.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik.
Железные дороги СНГ за 9 месяцев 2024 года перевезли 7,3 млн пассажиров, 1,2 млрд тонн грузов. Такие данные озвучили на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, которое проходит в Ташкенте 5-6 ноября, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как отмечалось, грузооборот стран СНГ за 9 месяцев сократился на 5% и составил 2,1 трлн тонн.
"Было погружено 1,2 млрд тонн грузов, что также ниже уровня прошлого года на 3,1%", — сообщил председатель Дирекции Совета по железнодорожному транспорту СНГ Виктор Попов.
Основная доля перевозок, по его словам, пришлась на уголь, нефть и нефтепродукты, руду, черные металлы, удобрения, строительные и лесные товары, а также зерно.
В свою очередь, пассажиропоток стран СНГ за девять месяцев 2024-го вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
"Ежегодно наблюдается положительная динамика восстановления пассажиропотока. За 9 месяцев 2024 года количество перевезенных пассажиров в международном сообщении достигло 7,3 млн человек, что на 14,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил Попов.
Представители железнодорожных администраций стран-членов СНГ обсуждают развитие сотрудничества в сфере перевозок, реализацию договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих заседаний Совета по железнодорожному транспорту стран Содружества.
В рамках мероприятия запланированы обсуждение проекта протокола заседания Совета и его подписание.
Также пройдут встречи с руководителями железнодорожных администраций.
Для справки: Совет по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и его исполнительный орган — Дирекция Совета были созданы Соглашением глав правительств государств-участников СНГ 14 февраля 1992 года.