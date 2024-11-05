https://uz.sputniknews.ru/20241105/uzbekistan-upravleniye-elektroseti-regiony-chastniki-46458028.html

В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах

В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах

Sputnik Узбекистан

По подсчетам, передача распределительных сетей инвесторам на основе частного партнерства позволит привлечь в их модернизацию $4 млрд.

2024-11-05T10:58+0500

2024-11-05T10:58+0500

2024-11-05T10:58+0500

узбекистан

электросеть

энергетика

шавкат мирзиёев

совещание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/0c/15988389_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_822c973aa08625585a4fb68fcf3fba60.jpg

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах. Об этом шла речь на совещании под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам трансформации электроэнергетического сектора, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, для адаптации сферы к современным требованиям принимают необходимые меры. Производство, передачу и распределение электроэнергии разделили между отдельными компаниями, что открыло возможности для привлечения инвестиций. За последние пять лет в производство электроэнергии вложили $4,3 млрд, что позволило создать новые мощности объемом 5,7 гигаватта. Четыре предприятия отрасли — АО "Узбекские национальные электрические сети", "Региональные электрические сети", "Тепловые электростанции" и "Узбекгидроэнерго" — уже получили международные кредитные рейтинги. Следующий шаг — превращение их в конкурентоспособные компании путем трансформации. Это будет способствовать как гарантированной поставке электроэнергии потребителям, так и самостоятельному привлечению инвестиций. Подчеркивалось, что первоочередной задачей каждого предприятия энергетического сектора является снижение себестоимости. Этого можно достичь за счет оптимизации проектов, сокращения потерь и совершенствования закупок. Глава республики дал указания ускорить трансформацию отраслевых предприятий и внедрить в них современную систему управления в рамках реализации принятой в прошлом году концепции создания конкурентного энергетического рынка. Ответственные лица рассказали о планах по эффективному управлению расходами на данных предприятиях.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан электросети регионы управление