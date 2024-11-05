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https://uz.sputniknews.ru/20241105/uzbekistan-upravleniye-elektroseti-regiony-chastniki-46458028.html
В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах
В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах
Sputnik Узбекистан
По подсчетам, передача распределительных сетей инвесторам на основе частного партнерства позволит привлечь в их модернизацию $4 млрд.
2024-11-05T10:58+0500
2024-11-05T10:58+0500
узбекистан
электросеть
энергетика
шавкат мирзиёев
совещание
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах. Об этом шла речь на совещании под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам трансформации электроэнергетического сектора, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, для адаптации сферы к современным требованиям принимают необходимые меры. Производство, передачу и распределение электроэнергии разделили между отдельными компаниями, что открыло возможности для привлечения инвестиций. За последние пять лет в производство электроэнергии вложили $4,3 млрд, что позволило создать новые мощности объемом 5,7 гигаватта. Четыре предприятия отрасли — АО "Узбекские национальные электрические сети", "Региональные электрические сети", "Тепловые электростанции" и "Узбекгидроэнерго" — уже получили международные кредитные рейтинги. Следующий шаг — превращение их в конкурентоспособные компании путем трансформации. Это будет способствовать как гарантированной поставке электроэнергии потребителям, так и самостоятельному привлечению инвестиций. Подчеркивалось, что первоочередной задачей каждого предприятия энергетического сектора является снижение себестоимости. Этого можно достичь за счет оптимизации проектов, сокращения потерь и совершенствования закупок. Глава республики дал указания ускорить трансформацию отраслевых предприятий и внедрить в них современную систему управления в рамках реализации принятой в прошлом году концепции создания конкурентного энергетического рынка. Ответственные лица рассказали о планах по эффективному управлению расходами на данных предприятиях.
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узбекистан электросети регионы управление
узбекистан электросети регионы управление

В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах

10:58 05.11.2024
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Илья Наймушин
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По подсчетам, передача распределительных сетей инвесторам на основе частного партнерства позволит привлечь в их модернизацию $4 млрд.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах. Об этом шла речь на совещании под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам трансформации электроэнергетического сектора, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана Определены задачи по трансформации и энергоэффективности
Определены задачи по трансформации и энергоэффективности - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
Определены задачи по трансформации и энергоэффективности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, для адаптации сферы к современным требованиям принимают необходимые меры. Производство, передачу и распределение электроэнергии разделили между отдельными компаниями, что открыло возможности для привлечения инвестиций. За последние пять лет в производство электроэнергии вложили $4,3 млрд, что позволило создать новые мощности объемом 5,7 гигаватта.
Четыре предприятия отрасли — АО "Узбекские национальные электрические сети", "Региональные электрические сети", "Тепловые электростанции" и "Узбекгидроэнерго" — уже получили международные кредитные рейтинги. Следующий шаг — превращение их в конкурентоспособные компании путем трансформации. Это будет способствовать как гарантированной поставке электроэнергии потребителям, так и самостоятельному привлечению инвестиций.
Подчеркивалось, что первоочередной задачей каждого предприятия энергетического сектора является снижение себестоимости. Этого можно достичь за счет оптимизации проектов, сокращения потерь и совершенствования закупок.

"По подсчетам, передача распределительных сетей инвесторам на основе частного партнерства позволит привлечь в их модернизацию 4 миллиарда долларов. С этой целью в следующем году планируется привлечь частных операторов к управлению сетями в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях", — говорится в сообщении.

Глава республики дал указания ускорить трансформацию отраслевых предприятий и внедрить в них современную систему управления в рамках реализации принятой в прошлом году концепции создания конкурентного энергетического рынка.
© Пресс-служба президента Узбекистана Определены задачи по трансформации и энергоэффективности
Определены задачи по трансформации и энергоэффективности - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
Определены задачи по трансформации и энергоэффективности
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Строго определено, что следующий год станет годом рационального использования ресурсов и эффективности для энергетических предприятий. Поставлена задача трансформировать и цифровизировать деятельность предприятий отрасли вплоть до низовых звеньев", — говорится в сообщении.
Ответственные лица рассказали о планах по эффективному управлению расходами на данных предприятиях.
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