В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах
© Sputnik / Илья Наймушин/
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По подсчетам, передача распределительных сетей инвесторам на основе частного партнерства позволит привлечь в их модернизацию $4 млрд.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане частных операторов привлекут к управлению электросетями в регионах. Об этом шла речь на совещании под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам трансформации электроэнергетического сектора, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента Узбекистана Определены задачи по трансформации и энергоэффективности
Определены задачи по трансформации и энергоэффективности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, для адаптации сферы к современным требованиям принимают необходимые меры. Производство, передачу и распределение электроэнергии разделили между отдельными компаниями, что открыло возможности для привлечения инвестиций. За последние пять лет в производство электроэнергии вложили $4,3 млрд, что позволило создать новые мощности объемом 5,7 гигаватта.
Четыре предприятия отрасли — АО "Узбекские национальные электрические сети", "Региональные электрические сети", "Тепловые электростанции" и "Узбекгидроэнерго" — уже получили международные кредитные рейтинги. Следующий шаг — превращение их в конкурентоспособные компании путем трансформации. Это будет способствовать как гарантированной поставке электроэнергии потребителям, так и самостоятельному привлечению инвестиций.
Подчеркивалось, что первоочередной задачей каждого предприятия энергетического сектора является снижение себестоимости. Этого можно достичь за счет оптимизации проектов, сокращения потерь и совершенствования закупок.
"По подсчетам, передача распределительных сетей инвесторам на основе частного партнерства позволит привлечь в их модернизацию 4 миллиарда долларов. С этой целью в следующем году планируется привлечь частных операторов к управлению сетями в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях", — говорится в сообщении.
Глава республики дал указания ускорить трансформацию отраслевых предприятий и внедрить в них современную систему управления в рамках реализации принятой в прошлом году концепции создания конкурентного энергетического рынка.
© Пресс-служба президента Узбекистана Определены задачи по трансформации и энергоэффективности
Определены задачи по трансформации и энергоэффективности
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Строго определено, что следующий год станет годом рационального использования ресурсов и эффективности для энергетических предприятий. Поставлена задача трансформировать и цифровизировать деятельность предприятий отрасли вплоть до низовых звеньев", — говорится в сообщении.
Ответственные лица рассказали о планах по эффективному управлению расходами на данных предприятиях.