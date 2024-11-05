https://uz.sputniknews.ru/20241105/uzbekistan-zima-gotovnost-46464851.html

Мирзамахмудов: Энергетика Узбекистана готова к зиме

Мирзамахмудов: Энергетика Узбекистана готова к зиме

Sputnik Узбекистан

Глава Минэнерго рассказал о системной работе, проведенной в республике перед отопительным сезоном

2024-11-05T15:42+0500

2024-11-05T15:42+0500

2024-11-05T15:42+0500

узбекистан

энергетика

отопление

министр

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Энергетика Узбекистана готова к прохождению отопительного сезона за счет проведенной системной работы, сообщил министр энергетики республики Журабек Мирзамахмудов на полях выставки ADIPEC в Абу-Даби (ОАЭ).Напомним, что в июне прошлого года АО "UzGasTrade" — официальный поставщик газа в Узбекистане — заключило контракт с Газпромом сроком на два года на закупку 9 млн кубометров газа в сутки (около 2,8 млрд кубометров в год). Поставки начались через территорию Казахстана в реверсном режиме.В июне 2024-го Газпром и правительство Казахстана подписали план мероприятий для подготовки объектов магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр – IV" для увеличения поставок газа из России в Узбекистан.А в августе глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания за январь – август увеличила поставки газа в страны Центральной Азии вдвое и, в частности, поставки газа в Узбекистан осуществляются по газопроводу "Средняя Азия – Центр" на максимальном технически возможном уровне.Для справки: ADIPEC — крупнейшая в мире энергетическая выставка и конференция, которая проходит в этом году с 4 по 7 ноября.

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