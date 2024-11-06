https://uz.sputniknews.ru/20241106/mid-rossii-zayavleniye-vybory-ssha-46479271.html
МИД РФ: Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента
МИД РФ: Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента
Sputnik Узбекистан
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали предварительные итоги выборов в США
2024-11-06T17:15+0500
2024-11-06T17:15+0500
2024-11-06T17:52+0500
россия
мид рф
выборы президента
сша
заявление
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25886580_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ecedc3cc874fa8d2ab5245f89a194f5.jpg
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх, говорится в заявлении МИД РФ в связи с выборами в США.В нем отмечается, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который возвращается в Белый дом после четырехлетнего перерыва, безусловно, отражает недовольство американцев как итогами правления администрации Джо Байдена, так и предвыборной программой демократической партии, предложенной ее спешно выдвинутым кандидатом в лице вице-президента Камалой Харрис вместо действующего главы государства.В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что выборы в США показали глубокий раскол в американском обществе, где электорат разделен почти поровну, и прогнозируют, что возвращение Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей.Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Дональда Трампа и его сторонников либо о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы, уточнили в министерстве. В заявлении подчеркивается, что Россия будет работать с новой Администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции."Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", — заключили в МИД РФ.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25886580_299:193:2772:2048_1920x0_80_0_0_e208d092ec0ca6763b6bad9a31c57cb6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид рф выборы сша заявление
мид рф выборы сша заявление
МИД РФ: Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента
17:15 06.11.2024 (обновлено: 17:52 06.11.2024)
В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали предварительные итоги выборов в Соединенных Штатах.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх, говорится
в заявлении МИД РФ в связи с выборами в США.
В нем отмечается, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который возвращается в Белый дом после четырехлетнего перерыва, безусловно, отражает недовольство американцев как итогами правления администрации Джо Байдена, так и предвыборной программой демократической партии, предложенной ее спешно выдвинутым кандидатом в лице вице-президента Камалой Харрис вместо действующего главы государства.
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что выборы в США показали глубокий раскол в американском обществе, где электорат разделен почти поровну, и прогнозируют, что возвращение Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей.
"Не питаем иллюзий в отношении избранного американского Президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх. Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на "сдерживание Москвы", — подчеркнули в МИД РФ.
Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Дональда Трампа и его сторонников либо о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы, уточнили в министерстве.
В заявлении подчеркивается, что Россия будет работать с новой Администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции.
"Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", — заключили в МИД РФ.