https://uz.sputniknews.ru/20241106/mid-rossii-zayavleniye-vybory-ssha-46479271.html

МИД РФ: Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента

МИД РФ: Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента

Sputnik Узбекистан

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали предварительные итоги выборов в США

2024-11-06T17:15+0500

2024-11-06T17:15+0500

2024-11-06T17:52+0500

россия

мид рф

выборы президента

сша

заявление

политика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25886580_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ecedc3cc874fa8d2ab5245f89a194f5.jpg

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава Конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх, говорится в заявлении МИД РФ в связи с выборами в США.В нем отмечается, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который возвращается в Белый дом после четырехлетнего перерыва, безусловно, отражает недовольство американцев как итогами правления администрации Джо Байдена, так и предвыборной программой демократической партии, предложенной ее спешно выдвинутым кандидатом в лице вице-президента Камалой Харрис вместо действующего главы государства.В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что выборы в США показали глубокий раскол в американском обществе, где электорат разделен почти поровну, и прогнозируют, что возвращение Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей.Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США, идет ли речь об "Америке прежде всего" в трактовке Дональда Трампа и его сторонников либо о "миропорядке, основанном на правилах", на чем "зациклены" демократы, уточнили в министерстве. В заявлении подчеркивается, что Россия будет работать с новой Администрацией, когда она "пропишется" в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции."Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", — заключили в МИД РФ.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мид рф выборы сша заявление