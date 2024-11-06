https://uz.sputniknews.ru/20241106/mirziyoev-pozdravil-donalda-trampa-s-pobedoy-na-vyborax-46481678.html

Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США

Sputnik Узбекистан

Выборы президента США прошли во вторник. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

2024-11-06T19:00+0500

2024-11-06T19:00+0500

2024-11-06T19:00+0500

политика

шавкат мирзиёев

дональд трамп

поздравление

выборы

президент сша

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил поздравление Дональду Трампу в связи с победой на выборах и избранием на пост Президента США, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Он отметил, что убедительная победа Трампа на выборах еще раз наглядно подтвердила, что американский народ активно поддерживает его программы и планы, направленные на укрепление международного авторитета и экономической мощи США, обеспечение глобального развития и процветания.Он также подчеркнул, что именно в первый президентский срок Трампа, после плодотворных переговоров, прошедших в мае 2018 года в Белом доме, начался новый этап стратегического партнерства между Узбекистаном и США.Президент добавил, что Узбекистан и впредь заинтересован в продолжении дружественных отношений с Администрацией США под руководством Трампа."Уверен, что наши совместные усилия позволят эффективно обогатить сотрудничество в политико-дипломатической, торгово-экономической, банковско-финансовой, энергетической, транспортной сферах, а также в сельском хозяйстве, цифровизации, инновациях, образовании и других областях новыми проектами. Верю, что в будущем обеспечение стабильного мира в Афганистане и содействие его экономическому и социальному развитию станет неотъемлемой частью нашего сотрудничества. В целях выведения наших долгосрочных и всеобъемлющих отношений на новый уровень ждем Вашего официального визита в Узбекистан", — отметил Шавкат Мирзиёев.Напомним, что выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (12.00 по ташкентскому времени) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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