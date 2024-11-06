https://uz.sputniknews.ru/20241106/rossiya-uzbekistan-turisticheskiye-jeleznodorojnyye-perevozki-46478499.html

Россия и Узбекистан активно развивают туристические жд перевозки — видео

Россия и Узбекистан активно развивают туристические жд перевозки — видео

Sputnik Узбекистан

Зампредседателя Дирекции Совета по жд транспорту СНГ: Узбекистан первым восстановил пассажирские жд сообщения Ташкент – Москва

2024-11-06T18:00+0500

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2024-11-06T18:00+0500

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Россия и Узбекистан активно развивают туристические железнодорожные перевозки. Об этом рассказал заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО "РЖД" Олег Никитин в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, новые маршруты будут востребованы как пассажирами, так и туристами.Никитин также высказал мнение о восстановлении движения пассажирских поездов между Москвой и столицами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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