Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241106/rossiya-uzbekistan-turisticheskiye-jeleznodorojnyye-perevozki-46478499.html
Россия и Узбекистан активно развивают туристические жд перевозки — видео
Россия и Узбекистан активно развивают туристические жд перевозки — видео
Sputnik Узбекистан
Зампредседателя Дирекции Совета по жд транспорту СНГ: Узбекистан первым восстановил пассажирские жд сообщения Ташкент – Москва
2024-11-06T18:00+0500
2024-11-06T18:00+0500
видео
эксклюзив
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
россия
железная дорога
туризм
пресс-центр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/06/46478289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_260bf9e8b8b5608d59d8ccb277a9d09c.jpg
Россия и Узбекистан активно развивают туристические железнодорожные перевозки. Об этом рассказал заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО "РЖД" Олег Никитин в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.По его словам, новые маршруты будут востребованы как пассажирами, так и туристами.Никитин также высказал мнение о восстановлении движения пассажирских поездов между Москвой и столицами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/06/46478289_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe17111d7bbdb8dcc018a6c5d3ba2a72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия узбекистан туризм железнодорожные перевозки
россия узбекистан туризм железнодорожные перевозки

Россия и Узбекистан активно развивают туристические жд перевозки — видео

18:00 06.11.2024
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Зампредседателя Дирекции Совета по жд транспорту СНГ: Узбекистан первым восстановил пассажирское железнодорожное сообщение Ташкент – Москва.
Россия и Узбекистан активно развивают туристические железнодорожные перевозки. Об этом рассказал заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО "РЖД" Олег Никитин в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.

"Мультимодальный маршрут Москва – Ташкент самолетом, дальше поездом Ташкент – Самарканд – Бухара – Ургенч и самолетом в Москву", — отметил он.

По его словам, новые маршруты будут востребованы как пассажирами, так и туристами.
Никитин также высказал мнение о восстановлении движения пассажирских поездов между Москвой и столицами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0