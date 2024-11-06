Россия и Узбекистан активно развивают туристические жд перевозки — видео
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Зампредседателя Дирекции Совета по жд транспорту СНГ: Узбекистан первым восстановил пассажирское железнодорожное сообщение Ташкент – Москва.
Россия и Узбекистан активно развивают туристические железнодорожные перевозки. Об этом рассказал заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО "РЖД" Олег Никитин в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"Мультимодальный маршрут Москва – Ташкент самолетом, дальше поездом Ташкент – Самарканд – Бухара – Ургенч и самолетом в Москву", — отметил он.
По его словам, новые маршруты будут востребованы как пассажирами, так и туристами.
Никитин также высказал мнение о восстановлении движения пассажирских поездов между Москвой и столицами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.