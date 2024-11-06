https://uz.sputniknews.ru/20241106/sotrudnichestvo-stran-sng-v-sfere-jeleznodorojnogo-transporta-46471404.html
Сотрудничество стран СНГ в сфере железнодорожного транспорта — трансляция
Сотрудничество стран СНГ в сфере железнодорожного транспорта — трансляция
Sputnik Узбекистан
Речь идет о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона, развитии жд транспорта в ЦА, в том числе в Узбекистане, запуске новых международных туристических маршрутов
2024-11-06T12:57+0500
2024-11-06T12:57+0500
2024-11-06T12:57+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
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узбекистан
сотрудничество
железная дорога
прямая трансляция
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан организована пресс-конференция, посвященная сотрудничеству стран Содружества Независимых Государств в сфере железнодорожного транспорта.В Ташкенте 5-6 ноября проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО РЖД Олег Никитин рассказывает о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона.
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MIA „Rossiya Segodnya“
снг сотрудничество железная дорога
снг сотрудничество железная дорога
Сотрудничество стран СНГ в сфере железнодорожного транспорта — трансляция
Эксклюзив
Речь идет о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона, развитии жд транспорта в ЦА, в том числе в Узбекистане, запуске новых международных туристических маршрутов.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан организована пресс-конференция, посвященная сотрудничеству стран Содружества Независимых Государств в сфере железнодорожного транспорта.
В Ташкенте 5-6 ноября проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.
Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО РЖД Олег Никитин рассказывает о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона.