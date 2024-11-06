https://uz.sputniknews.ru/20241106/sotrudnichestvo-stran-sng-v-sfere-jeleznodorojnogo-transporta-46471404.html

Сотрудничество стран СНГ в сфере железнодорожного транспорта — трансляция

Сотрудничество стран СНГ в сфере железнодорожного транспорта — трансляция

Sputnik Узбекистан

Речь идет о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона, развитии жд транспорта в ЦА, в том числе в Узбекистане, запуске новых международных туристических маршрутов

2024-11-06T12:57+0500

2024-11-06T12:57+0500

2024-11-06T12:57+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

сотрудничество

железная дорога

прямая трансляция

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан организована пресс-конференция, посвященная сотрудничеству стран Содружества Независимых Государств в сфере железнодорожного транспорта.В Ташкенте 5-6 ноября проходит заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.Заместитель председателя Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, руководитель Департамента пассажирской и грузовой работы ОАО РЖД Олег Никитин рассказывает о ключевых направлениях сотрудничества в этой области, их влиянии на развитие инфраструктуры и экономическую интеграцию региона.

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