https://uz.sputniknews.ru/20241106/uzbekistan-soglasheniye-rossiya-informatsionnaya-bezopasnost-46469582.html

Информационная безопасность: Узбекистан утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве

Информационная безопасность: Узбекистан утвердил соглашение с РФ о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан

Стороны будут обмениваться информацией в правоохранительной области для расследования дел, связанных с использованием ИКТ в террористических и криминальных целях, а также по вопросам обеспечения безопасности

2024-11-06T11:03+0500

2024-11-06T11:03+0500

2024-11-06T11:03+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

информационная безопасность

шавкат мирзиёев

постановление

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Постановление президента Узбекистана опубликовано на сайте базы Национального законодательства Lex.uz.Соглашение, в частности, предусматривает участие в разработке и продвижении норм международного права в целях обеспечения национальной и международной информационной безопасности.Стороны будут обмениваться информацией в правоохранительной области для расследования дел, связанных с использованием информационно-­коммуникационных технологий в террористических и криминальных целях, а также по вопросам обеспечения безопасности, включая сотрудничество в области реагирования на компьютерные инциденты.Согласно постановлению, секретариат Совета безопасности при президенте Узбекистана будет координировать работы по данному соглашению.Мирзиёев также поручил МИД РУз направить российской стороне уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного международного договора в силу.Напомним, что соглашение подписали в ноябре 2021 года в Москве в ходе визита Мирзиёева в Россию.

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узбекистан, россия, сотрудничество, информационная безопасность, шавкат мирзиёев, постановление