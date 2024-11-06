https://uz.sputniknews.ru/20241106/uzbekistan-turnir-pryjki-vodu-kazan-46471722.html
Узбекистанцы взяли серебро на международном турнире по прыжкам в воду в Казани
Узбекистанцы взяли серебро на международном турнире по прыжкам в воду в Казани
Sputnik Узбекистан
Один из самых представительных турниров собрал около 200 спортсменов из России, РУз и Эквадора
2024-11-06T12:10+0500
2024-11-06T12:10+0500
2024-11-06T12:29+0500
спорт
турнир
казань
россия
узбекистан
серебро
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Узбекистанцы выиграли серебро на международном турнире по прыжкам в воду в Казани, сообщает НОК. С 3 по 7 ноября в Казани проходят международные соревнования по прыжкам в воду "Кубок Раиса Республики Татарстан" в различных дисциплинах — для мужчин и для женщин. Один из самых представительных турниров собрал около 200 спортсменов из России, РУз и Эквадора. Прыгуны разыграли 26 комплектов медалей. Это все дисциплины: от метрового трамплина до 10-метровой вышки.
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узбекистан турнир прыжки в воду казань
узбекистан турнир прыжки в воду казань
Узбекистанцы взяли серебро на международном турнире по прыжкам в воду в Казани
12:10 06.11.2024 (обновлено: 12:29 06.11.2024)
Один из самых представительных турниров собрал около 200 спортсменов из России, РУз и Эквадора.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
Узбекистанцы выиграли серебро на международном турнире по прыжкам в воду в Казани, сообщает
НОК.
"В этом турнире представители сборной Узбекистана Вячеслав Качанов и Игорь Мялин поднялись на пьедестал почета. По итогам синхронных прыжков с трехметрового трамплина, наши представители набрали 324,93 балла и удостоились серебряной награды", — говорится в сообщении.
С 3 по 7 ноября в Казани проходят международные соревнования по прыжкам в воду "Кубок Раиса Республики Татарстан" в различных дисциплинах — для мужчин и для женщин.
Один из самых представительных турниров собрал около 200 спортсменов из России, РУз и Эквадора.
Прыгуны разыграли 26 комплектов медалей. Это все дисциплины: от метрового трамплина до 10-метровой вышки.