https://uz.sputniknews.ru/20241106/uzbekistan-turnir-pryjki-vodu-kazan-46471722.html

Узбекистанцы взяли серебро на международном турнире по прыжкам в воду в Казани

Узбекистанцы взяли серебро на международном турнире по прыжкам в воду в Казани

Sputnik Узбекистан

Один из самых представительных турниров собрал около 200 спортсменов из России, РУз и Эквадора

2024-11-06T12:10+0500

2024-11-06T12:10+0500

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спорт

турнир

казань

россия

узбекистан

серебро

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Узбекистанцы выиграли серебро на международном турнире по прыжкам в воду в Казани, сообщает НОК. С 3 по 7 ноября в Казани проходят международные соревнования по прыжкам в воду "Кубок Раиса Республики Татарстан" в различных дисциплинах — для мужчин и для женщин. Один из самых представительных турниров собрал около 200 спортсменов из России, РУз и Эквадора. Прыгуны разыграли 26 комплектов медалей. Это все дисциплины: от метрового трамплина до 10-метровой вышки.

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