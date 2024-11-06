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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241106/vs-rossii-porazili-infrastrukturu-ukrainskix-voennyx-aerodromov-46481380.html
СВО: ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
СВО: ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Sputnik Узбекистан
Боевую задачу выполнили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия
2024-11-06T18:30+0500
2024-11-06T18:30+0500
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:
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СВО: ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

18:30 06.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Боевую задачу выполнили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", — указано в сводке российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожили:
648 самолетов;
283 вертолета;
35 298 беспилотных летательных аппаратов;
585 зенитных ракетных комплексов;
19 063 танка и других боевых бронированных машин;
1 484 боевые машины реактивных систем залпового огня;
17 368 орудий полевой артиллерии и минометов;
28 010 единиц специальной военной автомобильной техники.
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