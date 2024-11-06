https://uz.sputniknews.ru/20241106/vybory-prezidenta-ssha-tramp-obyavil-o-svoey-pobede-46474206.html

Выборы президента США: Трамп объявил о своей победе

Выборы президента США: Трамп объявил о своей победе

Sputnik Узбекистан

Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп

2024-11-06T13:28+0500

2024-11-06T13:28+0500

2024-11-06T14:41+0500

в мире

выборы президента

сша

дональд трамп

победа

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде, сообщает РИА Новости.Трамп назвал свой результат в президентской гонке "политической победой, которую прежде не знала история США".Он пообещал избирателям, что его правление станет "золотой эпохой" в истории США. Также он сообщил, что республиканцы вернули контроль над сенатом и сохранят палату представителей. Таким образом, партия возглавит конгресс.Фаворит президентской гонки в США заявил по итогам выборов своим сторонникам, что планирует не развязывать войны, а положить им конец.Мировые лидеры уже начали поздравлять Трампа с победой. Такие заявления через соцсети распространили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Сербии Александр Вучич, канцлер Австрии Карл Нехаммер.С победой на выборах в США Трампа поздравил Генсек НАТО, выразив надежду на сотрудничество.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Отрыв Дональда Трампа от Камалы Харрис на выборах президента США превышает 5 миллионов голосов избирателей на общенациональном уровне, сообщает Ассошиэйтед Пресс на основе подсчитанных бюллетеней.По данным агентства, республиканец набирает уже более 68,5 миллиона голоса избирателей, в то время как кандидат от демократов — только 63,4 миллиона голосов.Ранее телеканал Fox News объявил Трампа победителем президентских выборов в США на основе своих прогнозов, согласно которым он набирает 277 голосов коллегии выборщиков из общего числа 538.Всего второй раз в истории страны кто-то будет руководить Штатами два срока не подряд. Первым был Гровер Кливленд в конце 19 века. А проигравшая Трампу Камала Харрис 6 января следующего года будет утверждать результаты выборов и победу соперника в конгрессе как председатель Сената.

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