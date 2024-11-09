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Осенний Ташкент: Золотое волшебство в центре города – фотолента
Осенний Ташкент: Золотое волшебство в центре города – фотолента
Sputnik Узбекистан
Осень преображает города, окутывая их особой атмосферой тепла и уюта. А в Ташкенте осень — это нечто особенное. Сердце столицы Узбекистана словно создано для того, чтобы встречать золотую пору года в полной красе.
2024-11-09T18:10+0500
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ташкент
осень
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Деревья в парке, растущие вблизи знаменитого памятника полководцу Амиру Темуру, покрылись солнечными оттенками желтого, оранжевого, красного, даря окружающим теплое настроение.Ташкентцы любят этот сквер за его душевность и гармонию. Именно сюда приходят, чтобы почувствовать дыхание истории и величие эпохи Амира Темура — выдающегося полководца и мудрого правителя, оставившего после себя глубокий след в истории страны. Осенью центр парка, как будто приобретает новые краски: яркие листья вокруг создают ему золотую оправу, подчеркивая величие и спокойствие. В это время года сквер буквально оживает, становясь идеальным местом для прогулок, встреч и тихих размышлений. Аллеи сквера укрыты хрустящей ковровой дорожкой из опавших листьев, по которой так приятно шагать, слушая их шелест. Здесь можно увидеть, как люди фотографируются на фоне осенней красоты, словно стремясь сохранить кусочек волшебства этой поры. Горожане и гости Ташкента спешат насладиться этими последними теплыми днями.В Ташкенте осень чувствуется особенно ярко, напоминая о том, как важно замечать красоту в каждом дне и каждом мгновении.Яркий осенний Ташкент – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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осень ташкент фотолента амир темур
осень ташкент фотолента амир темур

Осенний Ташкент: Золотое волшебство в центре города – фотолента

18:10 09.11.2024
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Осень преображает города, окутывая их особой атмосферой тепла и уюта. А в Ташкенте осень — это нечто особенное. Сердце столицы Узбекистана словно создано для того, чтобы встречать золотую пору года в полной красе.
Деревья в парке, растущие вблизи знаменитого памятника полководцу Амиру Темуру, покрылись солнечными оттенками желтого, оранжевого, красного, даря окружающим теплое настроение.
Ташкентцы любят этот сквер за его душевность и гармонию. Именно сюда приходят, чтобы почувствовать дыхание истории и величие эпохи Амира Темура — выдающегося полководца и мудрого правителя, оставившего после себя глубокий след в истории страны. Осенью центр парка, как будто приобретает новые краски: яркие листья вокруг создают ему золотую оправу, подчеркивая величие и спокойствие.
В это время года сквер буквально оживает, становясь идеальным местом для прогулок, встреч и тихих размышлений. Аллеи сквера укрыты хрустящей ковровой дорожкой из опавших листьев, по которой так приятно шагать, слушая их шелест. Здесь можно увидеть, как люди фотографируются на фоне осенней красоты, словно стремясь сохранить кусочек волшебства этой поры. Горожане и гости Ташкента спешат насладиться этими последними теплыми днями.
В Ташкенте осень чувствуется особенно ярко, напоминая о том, как важно замечать красоту в каждом дне и каждом мгновении.
Яркий осенний Ташкент – в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура

Вид на сквер Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
1/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на город Ташкент. На дальнем плане – здание отеля "Узбекистан"

Вид на город Ташкент. На дальнем плане – здание отеля &quot;Узбекистан&quot; - Sputnik Узбекистан
2/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на город Ташкент. На дальнем плане – здание отеля "Узбекистан"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Автомобильное движение на улице в Ташкенте

Автомобильное движение на улице в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Автомобильное движение на улице в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура в Ташкенте

Вид на сквер Амира Тимура в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание Государственного банка

Здание Государственного банка - Sputnik Узбекистан
5/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание Государственного банка

© Sputnik / Бахром Хатамов

Электробус Yutong возле музея Тимуридов

Электробус Yutong возле музея Тимуридов - Sputnik Узбекистан
6/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Электробус Yutong возле музея Тимуридов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Желтые листья на деревье

Желтые листья на деревье - Sputnik Узбекистан
7/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Желтые листья на деревье

© Sputnik / Бахром Хатамов

Отель Hyatt Regency Tashkent

Отель Hyatt Regency Tashkent - Sputnik Узбекистан
8/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Отель Hyatt Regency Tashkent

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура

Вид на сквер Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
9/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди на сквере Амира Тимура

Люди на сквере Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
10/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Люди на сквере Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец международных форумов "Узбекистон" в Ташкенте.

Дворец международных форумов &quot;Узбекистон&quot; в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
11/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец международных форумов "Узбекистон" в Ташкенте.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мустакиллик-авеню

Мустакиллик-авеню - Sputnik Узбекистан
12/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мустакиллик-авеню

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание Союза писателей Узбекистана

Здание Союза писателей Узбекистана - Sputnik Узбекистан
13/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание Союза писателей Узбекистана

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пожелтевшие листья

Пожелтевшие листья - Sputnik Узбекистан
14/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пожелтевшие листья

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание отеля "Узбекистан"

Здание отеля &quot;Узбекистан&quot; - Sputnik Узбекистан
15/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание отеля "Узбекистан"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристы возле гостиницы "Узбекистан"

Туристы возле гостиницы &quot;Узбекистан&quot; - Sputnik Узбекистан
16/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристы возле гостиницы "Узбекистан"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жители города и туристы у сквера Амира Тимура

Жители города и туристы у сквера Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
17/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жители города и туристы у сквера Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Подземный переход у сквера Амира Тимура

Подземный переход у сквера Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
18/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Подземный переход у сквера Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид сверху на осенний Ташкент

Вид сверху на осенний Ташкент - Sputnik Узбекистан
19/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид сверху на осенний Ташкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Жители города и туристы на улице Бродвей (Сайилгох) в Ташкенте

Жители города и туристы на улице Бродвей (Сайилгох) в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
20/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Жители города и туристы на улице Бродвей (Сайилгох) в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура

Вид на сквер Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
21/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристы на сквере Амира Тимура

Туристы на сквере Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
22/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Туристы на сквере Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пассажирский электробус

Пассажирский электробус - Sputnik Узбекистан
23/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пассажирский электробус

© Sputnik / Бахром Хатамов

У памятника Амира Тимура

У памятника Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
24/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

У памятника Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на Ташкентские куранты

Вид на Ташкентские куранты - Sputnik Узбекистан
25/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на Ташкентские куранты

© Sputnik / Бахром Хатамов

Двухэтажный туристический автобус в центре Ташкента

Двухэтажный туристический автобус в центре Ташкента - Sputnik Узбекистан
26/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Двухэтажный туристический автобус в центре Ташкента

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура

Вид на сквер Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
27/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на сквер Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Пешеход проходит дорогу в центре города

Пешеход проходит дорогу в центре города - Sputnik Узбекистан
28/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Пешеход проходит дорогу в центре города

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на город сверху

Вид на город сверху - Sputnik Узбекистан
29/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на город сверху

© Sputnik / Бахром Хатамов

Горожане у сквера Амира Тимура

Горожане у сквера Амира Тимура - Sputnik Узбекистан
30/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Горожане у сквера Амира Тимура

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на дорогу

Вид на дорогу - Sputnik Узбекистан
31/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на дорогу

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на небоскребы в Ташкент сити

Вид на небоскребы в Ташкент сити - Sputnik Узбекистан
32/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на небоскребы в Ташкент сити

© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на Государственный музей истории Тимуридов (музей Амира Темура)

Вид на Государственный музей истории Тимуридов (музей Амира Темура) - Sputnik Узбекистан
33/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на Государственный музей истории Тимуридов (музей Амира Темура)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитектура разных эпох

Архитектура разных эпох - Sputnik Узбекистан
34/34
© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитектура разных эпох

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