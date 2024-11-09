https://uz.sputniknews.ru/20241109/osenniy-tashkent-zolotoe-volshebstvo-tsentr-goroda-fotolenta-46514612.html

Осенний Ташкент: Золотое волшебство в центре города – фотолента

Осенний Ташкент: Золотое волшебство в центре города – фотолента

Sputnik Узбекистан

Осень преображает города, окутывая их особой атмосферой тепла и уюта. А в Ташкенте осень — это нечто особенное. Сердце столицы Узбекистана словно создано для того, чтобы встречать золотую пору года в полной красе.

2024-11-09T18:10+0500

2024-11-09T18:10+0500

2024-11-09T18:10+0500

ташкент

осень

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фотолента

фото недели

амир темур

памятник

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Деревья в парке, растущие вблизи знаменитого памятника полководцу Амиру Темуру, покрылись солнечными оттенками желтого, оранжевого, красного, даря окружающим теплое настроение.Ташкентцы любят этот сквер за его душевность и гармонию. Именно сюда приходят, чтобы почувствовать дыхание истории и величие эпохи Амира Темура — выдающегося полководца и мудрого правителя, оставившего после себя глубокий след в истории страны. Осенью центр парка, как будто приобретает новые краски: яркие листья вокруг создают ему золотую оправу, подчеркивая величие и спокойствие. В это время года сквер буквально оживает, становясь идеальным местом для прогулок, встреч и тихих размышлений. Аллеи сквера укрыты хрустящей ковровой дорожкой из опавших листьев, по которой так приятно шагать, слушая их шелест. Здесь можно увидеть, как люди фотографируются на фоне осенней красоты, словно стремясь сохранить кусочек волшебства этой поры. Горожане и гости Ташкента спешат насладиться этими последними теплыми днями.В Ташкенте осень чувствуется особенно ярко, напоминая о том, как важно замечать красоту в каждом дне и каждом мгновении.Яркий осенний Ташкент – в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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