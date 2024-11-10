https://uz.sputniknews.ru/20241110/komandir-rascheta-reb-raskryl-texnicheskie-sekrety-protiv-dronov-vsu-46543213.html
Командир расчета РЭБ раскрыл технические секреты против дронов ВСУ
Командир расчета РЭБ раскрыл технические секреты против дронов ВСУ
Sputnik Узбекистан
Совершенствование навыков по обнаружению и подавлению беспилотников позволяет российским бойцам выявлять маршруты противника и выставлять на них засады
2024-11-10T14:30+0500
2024-11-10T14:30+0500
2024-11-10T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск "Днепр" с позывным "Змей" рассказал о технических секретах и засадах против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.В Минобороны РФ уточнили, что расчеты РЭБ Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" на Каховском направлении Херсонской области совершенствуют навыки по обнаружению и подавлению беспилотников, в том числе FPV-дронов и источников радиоизлучения ВСУ.Они круглосуточно выполняют задачи по нарушению работы, уничтожению систем связи и управления ВСУ, а также РЛС и систем наведения.В ходе отработки практических действий расчет РЭБ выставляет засаду и отрабатывает обнаружение дрона с помощью анализатора частот. Такие тренировки улучшают навыки пилотирования расчетов ударных беспилотников при воздействии приборов радиоэлектронной борьбы.Кроме того, расчеты РЭБ анализируют применение FPV-дронов, чтобы оперативно и быстро реагировать на изменения частот и эффективно подавлять ударные беспилотники ВСУ. Военнослужащие могут подавить радиосвязь подразделений ВСУ, обрушить их спутниковый интернет, мобильную связь. И, кроме того, что очень важно в современных реалиях, — вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе. Подразделения РЭБ глушат сигнал, после чего оператор теряет связь с коптером, тот зависает в небе, пока хватает заряда батареи, и падает обесточенный.
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дроны всу россия бойцы
Командир расчета РЭБ раскрыл технические секреты против дронов ВСУ
Совершенствование навыков по обнаружению и подавлению беспилотников позволяет российским бойцам выявлять маршруты противника и выставлять на них засады.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
Командир расчета радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из группировки войск "Днепр" с позывным "Змей" рассказал о технических секретах и засадах против дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает
РИА Новости.
"Мы проводим анализ применения FPV-дронов противником, выявляя места, где они наиболее часто появляются. Плюс у нас есть свои маленькие технические секреты, которые позволяют нам вскрывать маршруты противника и выставлять на них засады", — сказал он.
В Минобороны РФ уточнили, что расчеты РЭБ Волгоградского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" на Каховском направлении Херсонской области совершенствуют навыки по обнаружению и подавлению беспилотников, в том числе FPV-дронов и источников радиоизлучения ВСУ.
Они круглосуточно выполняют задачи по нарушению работы, уничтожению систем связи и управления ВСУ, а также РЛС и систем наведения.
В ходе отработки практических действий расчет РЭБ выставляет засаду и отрабатывает обнаружение дрона с помощью анализатора частот. Такие тренировки улучшают навыки пилотирования расчетов ударных беспилотников при воздействии приборов радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, расчеты РЭБ анализируют применение FPV-дронов, чтобы оперативно и быстро реагировать на изменения частот и эффективно подавлять ударные беспилотники ВСУ. Военнослужащие могут подавить радиосвязь подразделений ВСУ, обрушить их спутниковый интернет, мобильную связь. И, кроме того, что очень важно в современных реалиях, — вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе. Подразделения РЭБ глушат сигнал, после чего оператор теряет связь с коптером, тот зависает в небе, пока хватает заряда батареи, и падает обесточенный.