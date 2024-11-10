На чемпионате мира по ММА сборная Узбекистана стала первой в общекомандном зачете
© НОКВзрослая команда стала первой на ЧМ по ММА
© НОК
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На ЧМ по смешанным боевым искусствам в Ташкенте, узбекские спортсмены завоевали 12 наград.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Взрослая команда Узбекистана стала первой на ЧМ по ММА в Ташкенте, сообщает НОК.
© НОКВзрослая команда стала первой на ЧМ по ММА
Взрослая команда стала первой на ЧМ по ММА
© НОК
“На первенстве планеты по смешанным боевым искусствам, которое проходит в Ташкенте, завершились соревнования среди взрослых. Сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 8 бронзовых наград”, — говорится в сообщении.
© НОКВзрослая команда стала первой на ЧМ по ММА
Взрослая команда стала первой на ЧМ по ММА
© НОК
Золото
-61,2 кг: Джамшид Тиллаев;
-65,8 кг: Зафар Рашидов;
-97 кг: Асрорбек Анварджонов.
Серебро
-52,2 кг: Карши Усманов.
Бронза
-56,7 кг: Фирдавс Хаитматов;
-93 кг: Шамшод Шукуров;
-97 кг: Исламбек Кадыров;
+97 кг: Хумаиддин Мухторов;
-46,7 кг: Наталья Кадырова;
-70,3 кг: Огилой Джуманова;
-74,8 кг: Гульсара Казакбаева;
-79,4 кг: Машхура Ёлдошева.
Сегодня пройдут финальные соревнования среди молодежи. За чемпионство будут бороться 8 спортсменов.
Чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи в возрасте от 18 до 21 года и старше организован в ташкентском спортивном комплексе "Хумо арена".
В соревнованиях, которые проводят впервые в Узбекистане, участвуют около 800 спортсменов из 70 стран.