https://uz.sputniknews.ru/20241110/na-chempionate-mira-po-mma-sbornaya-uzbekistana-stala-pervoy-v-obschekomandnom-zachete-46545429.html

На чемпионате мира по ММА сборная Узбекистана стала первой в общекомандном зачете

На чемпионате мира по ММА сборная Узбекистана стала первой в общекомандном зачете

Sputnik Узбекистан

На ЧМ по смешанным боевым искусствам в Ташкенте, узбекские спортсмены завоевали 12 наград

2024-11-10T12:10+0500

2024-11-10T12:10+0500

2024-11-10T12:10+0500

спорт

узбекистан

ташкент

бокс

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Взрослая команда Узбекистана стала первой на ЧМ по ММА в Ташкенте, сообщает НОК.ЗолотоСереброБронзаСегодня пройдут финальные соревнования среди молодежи. За чемпионство будут бороться 8 спортсменов.Чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи в возрасте от 18 до 21 года и старше организован в ташкентском спортивном комплексе "Хумо арена".В соревнованиях, которые проводят впервые в Узбекистане, участвуют около 800 спортсменов из 70 стран.

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