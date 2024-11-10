https://uz.sputniknews.ru/20241110/uzbekistan-i-vengriya-razrabotayut-unikalnye-programmy-dlya-privlecheniya-turistov--46546396.html

Узбекистан и Венгрия разработают уникальные программы для привлечения туристов

Узбекистан и Венгрия разработают уникальные программы для привлечения туристов

Sputnik Узбекистан

Венгерская сторона заинтересована в расширении сотрудничества и отмечает привлекательность турпотенциала республики для европейских туристов.

2024-11-10T13:20+0500

2024-11-10T13:20+0500

2024-11-10T13:20+0500

узбекистан

венгрия

сотрудничество

туризм

общество

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Узбекистан и Венгрия разработают уникальные недельные программы для привлечения туристов, сообщает ИА "Дунё".Такой договоренности достигли в ходе онлайн-переговоров представителей Посольства республики с директором одной из крупнейших туристических компаний Венгрии "1000 дорог" Олегом Ермиловым, Одному из ведущих туроператоров Венгрии, специализирующемуся на экскурсионных турах по Центральной и Восточной Европе, рассказали о тенденциях в туристической отрасли Узбекистана, программах поддержки туризма, учете запросов туристов и создании комфортных условий для путешествий.Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества, отметив привлекательность турпотенциала республики для европейских туристов.По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в популяризации Узбекистана как уникального направления для отдыха и культурного туризма.По их мнению, эти инициативы будут способствовать устойчивому развитию туризма и укреплению экономических связей между Узбекистаном и Венгрией.

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