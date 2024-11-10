https://uz.sputniknews.ru/20241110/uzbekistan-i-vengriya-razrabotayut-unikalnye-programmy-dlya-privlecheniya-turistov--46546396.html
Узбекистан и Венгрия разработают уникальные программы для привлечения туристов
Узбекистан и Венгрия разработают уникальные программы для привлечения туристов
Sputnik Узбекистан
Венгерская сторона заинтересована в расширении сотрудничества и отмечает привлекательность турпотенциала республики для европейских туристов.
2024-11-10T13:20+0500
2024-11-10T13:20+0500
2024-11-10T13:20+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Узбекистан и Венгрия разработают уникальные недельные программы для привлечения туристов, сообщает ИА "Дунё".Такой договоренности достигли в ходе онлайн-переговоров представителей Посольства республики с директором одной из крупнейших туристических компаний Венгрии "1000 дорог" Олегом Ермиловым, Одному из ведущих туроператоров Венгрии, специализирующемуся на экскурсионных турах по Центральной и Восточной Европе, рассказали о тенденциях в туристической отрасли Узбекистана, программах поддержки туризма, учете запросов туристов и создании комфортных условий для путешествий.Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества, отметив привлекательность турпотенциала республики для европейских туристов.По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в популяризации Узбекистана как уникального направления для отдыха и культурного туризма.По их мнению, эти инициативы будут способствовать устойчивому развитию туризма и укреплению экономических связей между Узбекистаном и Венгрией.
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узбекистан венгрия туризм сотрудничество
узбекистан венгрия туризм сотрудничество
Узбекистан и Венгрия разработают уникальные программы для привлечения туристов
Венгерская сторона заинтересована в расширении сотрудничества и отмечает привлекательность турпотенциала республики для европейских туристов.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
Узбекистан и Венгрия разработают уникальные недельные программы для привлечения туристов, сообщает
ИА "Дунё".
Такой договоренности достигли в ходе онлайн-переговоров представителей Посольства республики с директором одной из крупнейших туристических компаний Венгрии "1000 дорог" Олегом Ермиловым,
Одному из ведущих туроператоров Венгрии, специализирующемуся на экскурсионных турах по Центральной и Восточной Европе, рассказали о тенденциях в туристической отрасли Узбекистана, программах поддержки туризма, учете запросов туристов и создании комфортных условий для путешествий.
Венгерская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества, отметив привлекательность турпотенциала республики для европейских туристов.
По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве в популяризации Узбекистана как уникального направления для отдыха и культурного туризма.
“Стороны также договорились разработать уникальные недельные программы по гастрономическому туризму совместно с ГУП "Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса" для привлечения туристов из Венгрии, созданию и запуску совместного туристического маршрута по Узбекистану, Кыргызстану и Казахстану”, — говорится в сообщении.
По их мнению, эти инициативы будут способствовать устойчивому развитию туризма и укреплению экономических связей между Узбекистаном и Венгрией.