https://uz.sputniknews.ru/20241110/uzbekistan-nedelya-tolerantnosti-46548033.html

В Узбекистане пройдет “Неделя толерантности” — что в программе

В Узбекистане пройдет “Неделя толерантности” — что в программе

Sputnik Узбекистан

Мероприятия приурочат к 16 ноября – Международному дню толерантности

2024-11-10T18:10+0500

2024-11-10T18:10+0500

2024-11-10T18:10+0500

общество

узбекистан

толерантность

комитет по делам религии при правительстве узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. В Узбекистане пройдет “Неделя толерантности”, сообщает UzA.Ее приурочат к 16 ноября – Международному дню толерантности.В рамках "Недели толерантности" в махаллях, школах, средних специальных учебных заведениях и вузах организуют конкурсы сочинений, выставки "Национальные традиции и обычаи", музыкальные и поэтические вечера, фестивали, направленные на сохранение дружбы и согласия между представителями различных наций и народностей.Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента на улицах и в парках проведут культурные мероприятия "Узбекистан – толерантная страна", выставку литературно-художественных произведений с участием творческой интеллигенции, писателей и поэтов братских народов, представителей общественности.Национальная телерадиокомпания Узбекистана и негосударственные телеканалы представят художественные и документальные фильмы, сериалы, рассказывающие о мире, дружбе, межнациональном согласии, царящих в республике, наследии великих предков.Совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, а также партнерскими организациями в Ташкентском Доме фотографии проведут выставку "Узбекистан – толерантная земля", а совместно с Союзом писателей Узбекистана – выставку художественных произведений, вечера поэзии "Новый Узбекистан начинается с книг и чтения".Мастера культуры и искусства Узбекистана, творческие коллективы национальных культурных центров представят гала-концерт "Мелодии толерантности".“Все это еще раз продемонстрирует, что сохранение мира и согласия, дружбы, единства, социально стабильной атмосферы в Узбекистане является приоритетным направлением государственной политики и долгом каждого соотечественника”, — говорится в сообщении.

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общество, узбекистан, толерантность, комитет по делам религии при правительстве узбекистана