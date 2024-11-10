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https://uz.sputniknews.ru/20241110/vraziyskiy-aerokosmicheskiy-kongress-46547405.html
Где и когда пройдет VI Евразийский аэрокосмический конгресс
Где и когда пройдет VI Евразийский аэрокосмический конгресс
Sputnik Узбекистан
Глобальная тема конгресса — стратегические изменения в авиационно-космической деятельности: новые задачи и управленческие вызовы
2024-11-10T18:30+0500
2024-11-10T18:30+0500
общество
конгресс
москва
россия
евразия
космос
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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Шестой Евразийский аэрокосмический конгресс состоится 12 ноября на площадке Национального центра "Россия" в Москве и соберет более 600 делегатов из России, стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дружественных государств со всех континентов. Об этом сообщает пресс-служба центра.Как отмечается, главная тема конгресса – стратегические изменения в авиационно-космической деятельности, связанные с ними задачи и управленческие вызовы.Участники обсудят актуальные для высокотехнологичных отраслей вопросы, направленные на решение комплекса задач по импортозамещению и реструктуризации существующих производств, наращивание объема выпуска современной и конкурентоспособной продукции и многие другие темы.Работу конгресса откроет пленарное заседание, куда вынесены вопросы стратегического характера перспективного развития авиационной и космической отрасли. Также в рамках мероприятия пройдут тематические конференции и круглые столы.Конгресс проведут при поддержке Минпромторга России, а также ведущих предприятий авиационной и космической отраслей.Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
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vi евразийский аэрокосмический конгресс тема
vi евразийский аэрокосмический конгресс тема

Где и когда пройдет VI Евразийский аэрокосмический конгресс

18:30 10.11.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Глобальная тема конгресса — стратегические изменения в авиационно-космической деятельности: новые задачи и управленческие вызовы.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Шестой Евразийский аэрокосмический конгресс состоится 12 ноября на площадке Национального центра "Россия" в Москве и соберет более 600 делегатов из России, стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дружественных государств со всех континентов. Об этом сообщает пресс-служба центра.
"Двенадцатого ноября на площадке Национального центра "Россия" состоится Шестой Евразийский аэрокосмический конгресс – ключевое деловое событие в авиационной и космической отраслях. Мероприятие соберет более 600 делегатов из России, стран ЕАЭС и дружественных стран со всех континентов", – говорится в сообщении.
Как отмечается, главная тема конгресса – стратегические изменения в авиационно-космической деятельности, связанные с ними задачи и управленческие вызовы.
“К участию в Конгрессе приглашены лидеры инновационных технологий управления производством, разработчики программного обеспечения и интеграторы программ жизненного цикла изделий, доказавших успешность своих решений в различных сегментах высокотехнологичного сотрудничества. Особое внимание уделяется партнерству в рамках БРИКС. Не сомневаюсь, что мероприятие будет способствовать установлению новых взаимовыгодных связей, дальнейшему укреплению сотрудничества, появлению новых научных контактов, развитию производственной кооперации”, — отметил в своем приветствии участникам Конгресса первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
Участники обсудят актуальные для высокотехнологичных отраслей вопросы, направленные на решение комплекса задач по импортозамещению и реструктуризации существующих производств, наращивание объема выпуска современной и конкурентоспособной продукции и многие другие темы.
Работу конгресса откроет пленарное заседание, куда вынесены вопросы стратегического характера перспективного развития авиационной и космической отрасли. Также в рамках мероприятия пройдут тематические конференции и круглые столы.
Конгресс проведут при поддержке Минпромторга России, а также ведущих предприятий авиационной и космической отраслей.
Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
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