https://uz.sputniknews.ru/20241110/vraziyskiy-aerokosmicheskiy-kongress-46547405.html

Где и когда пройдет VI Евразийский аэрокосмический конгресс

Где и когда пройдет VI Евразийский аэрокосмический конгресс

Sputnik Узбекистан

Глобальная тема конгресса — стратегические изменения в авиационно-космической деятельности: новые задачи и управленческие вызовы

2024-11-10T18:30+0500

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общество

конгресс

москва

россия

евразия

космос

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Шестой Евразийский аэрокосмический конгресс состоится 12 ноября на площадке Национального центра "Россия" в Москве и соберет более 600 делегатов из России, стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и дружественных государств со всех континентов. Об этом сообщает пресс-служба центра.Как отмечается, главная тема конгресса – стратегические изменения в авиационно-космической деятельности, связанные с ними задачи и управленческие вызовы.Участники обсудят актуальные для высокотехнологичных отраслей вопросы, направленные на решение комплекса задач по импортозамещению и реструктуризации существующих производств, наращивание объема выпуска современной и конкурентоспособной продукции и многие другие темы.Работу конгресса откроет пленарное заседание, куда вынесены вопросы стратегического характера перспективного развития авиационной и космической отрасли. Также в рамках мероприятия пройдут тематические конференции и круглые столы.Конгресс проведут при поддержке Минпромторга России, а также ведущих предприятий авиационной и космической отраслей.Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

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