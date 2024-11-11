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https://uz.sputniknews.ru/20241111/cop29-v-baku-chto-predstavlyaet-uzbekistan-46556226.html
COP29 в Баку: что представляет Узбекистан
COP29 в Баку: что представляет Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В столице Азербайджана стартовала двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29)
2024-11-11T16:00+0500
2024-11-11T16:00+0500
узбекистан
азербайджан
баку
конференция
оон
климат
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет Национальный павильон, архитектурная концепция которого основана на традиционном узбекском дворике ховли, сообщает пресс-служба Минэкологии.Павильон республики носит название "Устойчивость внутри" и рассказывает о традиционных ценностях и подходах, сформированных уникальной культурой, историей и природой страны.Традиционный узбекский дворик — сердце каждого дома, где утро начинается с заботы и тепла. Этот центр семейной жизни, обрамленный зеленью и виноградными лозами, символизирует гармоничное сосуществование человека и природы, пояснили в пресс-службе.Павильон построили с использованием устойчивых, традиционных материалов Узбекистана и древних методов, проверенных временем и адаптированных к климату страны. В нем отразили традиционные элементы: саманную штукатурку, айван и топчан. В единстве они создают уютное и экологичное пространство.Так, саманная штукатурка стабилизирует температуру и добавляет эстетическую теплоту дому, айван создает прохладное и открытое пространство для общения, а топчан становится центром семейного отдыха. Вместе они воплощают культурные ценности, такие как забота о природе, семейные традиции и чувство комфорта в узбекском доме.В Баку стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Она будет проходить с 11 по 22 ноября.Одна из главных тем — согласование новой цели по климатическому финансированию, направленной на поддержку устойчивого развития и снижение выбросов. Также планируют обсудить инициативы по зеленой энергетике, чистому водороду, сокращению метановых выбросов и созданию Фонда действий по климатическому финансированию.В рамках сессии 12-13 ноября состоится саммит мировых лидеров по вопросам климатической деятельности.Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги будет участвовать в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).COP29 соберет около 80 тыс. иностранных гостей, более 50 глав государств и правительств.
узбекистан
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cop29 баку узбекистан
cop29 баку узбекистан

COP29 в Баку: что представляет Узбекистан

16:00 11.11.2024
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанУзбекский двор как образец эко культуры: Что представит Узбекистан на COP29?
Узбекский двор как образец эко культуры: Что представит Узбекистан на COP29? - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2024
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
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В столице Азербайджана стартовала двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. В рамках COP29 в Баку Узбекистан представляет Национальный павильон, архитектурная концепция которого основана на традиционном узбекском дворике ховли, сообщает пресс-служба Минэкологии.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанУзбекский двор как образец эко культуры: Что представит Узбекистан на COP29?
Узбекский двор как образец эко культуры: Что представит Узбекистан на COP29? - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2024
Узбекский двор как образец эко культуры: Что представит Узбекистан на COP29?
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Павильон республики носит название "Устойчивость внутри" и рассказывает о традиционных ценностях и подходах, сформированных уникальной культурой, историей и природой страны.
Традиционный узбекский дворик — сердце каждого дома, где утро начинается с заботы и тепла. Этот центр семейной жизни, обрамленный зеленью и виноградными лозами, символизирует гармоничное сосуществование человека и природы, пояснили в пресс-службе.
Павильон построили с использованием устойчивых, традиционных материалов Узбекистана и древних методов, проверенных временем и адаптированных к климату страны. В нем отразили традиционные элементы: саманную штукатурку, айван и топчан. В единстве они создают уютное и экологичное пространство.
Так, саманная штукатурка стабилизирует температуру и добавляет эстетическую теплоту дому, айван создает прохладное и открытое пространство для общения, а топчан становится центром семейного отдыха. Вместе они воплощают культурные ценности, такие как забота о природе, семейные традиции и чувство комфорта в узбекском доме.
В Баку стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Она будет проходить с 11 по 22 ноября.
Одна из главных тем — согласование новой цели по климатическому финансированию, направленной на поддержку устойчивого развития и снижение выбросов. Также планируют обсудить инициативы по зеленой энергетике, чистому водороду, сокращению метановых выбросов и созданию Фонда действий по климатическому финансированию.
В рамках сессии 12-13 ноября состоится саммит мировых лидеров по вопросам климатической деятельности.
Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги будет участвовать в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
COP29 соберет около 80 тыс. иностранных гостей, более 50 глав государств и правительств.
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