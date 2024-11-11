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https://uz.sputniknews.ru/20241111/komandu-mma-uzbekistana-priznali-luchshey-v-mire-46551964.html
Команду ММА Узбекистана признали лучшей в мире
Команду ММА Узбекистана признали лучшей в мире
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте в рамках чемпионата мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи накануне состоялись финальные соревнования молодых бойцов. За чемпионство боролись 8 спортсменов
2024-11-11T11:47+0500
2024-11-11T11:47+0500
спорт
узбекистан
ташкент
бокс
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Сборная команда Узбекистана заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи, прошедшем в Ташкенте, сообщает НОК.Накануне состоялись финальные соревнования молодых бойцов. За чемпионство боролись 8 спортсменов.ЗолотоСереброБронзаСоревнования, в которых участвовали около 800 спортсменов из 70 стран, проходили в ташкентском спортивном комплексе Humo Arena. Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принявшей чемпионат мира по ММА.
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Команду ММА Узбекистана признали лучшей в мире

11:47 11.11.2024
© НОКВ Ташкенте завершился чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодёжи.
В Ташкенте завершился чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодёжи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2024
© НОК
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В Ташкенте в рамках чемпионата мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи накануне состоялись финальные соревнования молодых бойцов. За чемпионство боролись 8 спортсменов.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Сборная команда Узбекистана заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи, прошедшем в Ташкенте, сообщает НОК.
© НОКВ Ташкенте завершился чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодёжи.
В Ташкенте завершился чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодёжи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2024
В Ташкенте завершился чемпионат мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодёжи.
© НОК
Накануне состоялись финальные соревнования молодых бойцов. За чемпионство боролись 8 спортсменов.

“Примечательно, что после команды взрослых, наши молодые бойцы также зафиксировали лучший результат и заняли первое место в медальном зачете. По итогам зрелищных состязаний представители молодежной сборной удостоились 4 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых наград”, — говорится в сообщении.

Золото
-65.8 кг: Зафаржон Асатов;
-97 кг: Миржалол Уралов;
-65.8 кг: Музаяна Садриддинова;
-79.4 кг: Хуршида Розикова.
Серебро
-52.2 кг: Фирдавс Атамурадов;
-83.9 кг: Сарварбек Хасанов;
-70.3 кг: Раъно Насриддинова;
-74.8 кг: Махлиё Абдуманнопова.
Бронза
-56.7 кг: Шохжахон Темиров;
-61.2 кг: Илхомжон Борисов;
-65.8 кг: Сухроб Бойматов;
-88.4 кг: Исломбек Кувончиев;
-93 кг: Юсуфбой Ахмедов;
+97 кг: Мухсинжон Муминжонов;
-65.8 кг: Одинахон Абдуганиева;
-74.8 кг: Шохсанам Аманиязова;
-79.4 кг: Хадичабону Турсункулова.
Соревнования, в которых участвовали около 800 спортсменов из 70 стран, проходили в ташкентском спортивном комплексе Humo Arena. Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принявшей чемпионат мира по ММА.
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