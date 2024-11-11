https://uz.sputniknews.ru/20241111/komandu-mma-uzbekistana-priznali-luchshey-v-mire-46551964.html

Команду ММА Узбекистана признали лучшей в мире

Команду ММА Узбекистана признали лучшей в мире

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте в рамках чемпионата мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи накануне состоялись финальные соревнования молодых бойцов. За чемпионство боролись 8 спортсменов

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2024-11-11T11:47+0500

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спорт

узбекистан

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бокс

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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Сборная команда Узбекистана заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по смешанным боевым искусствам (ММА) среди взрослых и молодежи, прошедшем в Ташкенте, сообщает НОК.Накануне состоялись финальные соревнования молодых бойцов. За чемпионство боролись 8 спортсменов.ЗолотоСереброБронзаСоревнования, в которых участвовали около 800 спортсменов из 70 стран, проходили в ташкентском спортивном комплексе Humo Arena. Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принявшей чемпионат мира по ММА.

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