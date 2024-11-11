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Конференция в Ташкенте: преподаватели-русисты поделились опытом работы в странах СНГ
Конференция в Ташкенте: преподаватели-русисты поделились опытом работы в странах СНГ
Sputnik Узбекистан
Участники из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана представили новые методики обучения
2024-11-11T18:30+0500
2024-11-11T18:30+0500
узбекистан
ташкент
конференция
русский язык
преподаватель
снг
общество
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Преподаватели русского языка из Узбекистана, России, Беларуси и Казахстана поделились своими наработками на конференции в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в РУз.Международная научно-практическая конференция "Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании" прошла в Узбекском государственном университете мировых языков. Руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская напомнила, что многие студенты и преподаватели в Узбекистане с удовольствием посещают мероприятия представительства по продвижению русского языка, науки, культуры и образования.В Узбекистане в последние годы реализуют ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнители программы — РГПУ и Национальный институт педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони. Проект рассчитан на десять лет.
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конференция ташкент преподаватели снг опыт работа
конференция ташкент преподаватели снг опыт работа

Конференция в Ташкенте: преподаватели-русисты поделились опытом работы в странах СНГ

18:30 11.11.2024
© Русский дом в ТашкентеСегодня в Узбекском государственном университете мировых языков прошла Международная научно-практическая конференция "Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании"
Сегодня в Узбекском государственном университете мировых языков прошла Международная научно-практическая конференция Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2024
© Русский дом в Ташкенте
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Участники из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана представили новые методики обучения.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Преподаватели русского языка из Узбекистана, России, Беларуси и Казахстана поделились своими наработками на конференции в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в РУз.
Международная научно-практическая конференция "Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании" прошла в Узбекском государственном университете мировых языков.

"С докладами выступили педагоги из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана. Они поделились своим опытом преподавания русского языка и представили новые методики обучения", — говорится в сообщении.

Руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская напомнила, что многие студенты и преподаватели в Узбекистане с удовольствием посещают мероприятия представительства по продвижению русского языка, науки, культуры и образования.
© Русский дом в ТашкентеСегодня в Узбекском государственном университете мировых языков прошла Международная научно-практическая конференция "Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании"
Сегодня в Узбекском государственном университете мировых языков прошла Международная научно-практическая конференция Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2024
Сегодня в Узбекском государственном университете мировых языков прошла Международная научно-практическая конференция "Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании"
© Русский дом в Ташкенте

"С учетом того, что наши президенты так дружат и ведут политику на сближение наших стран, наших народов, наших государств, мне кажется, что мы с вами становимся все ближе и ближе", — подчеркнула она.

В Узбекистане в последние годы реализуют ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.
В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнители программы — РГПУ и Национальный институт педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони. Проект рассчитан на десять лет.
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