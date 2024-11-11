https://uz.sputniknews.ru/20241111/tashkent-prepodavateli-rusisty-opyt-raboty-v-stranax-sng-46561872.html

Конференция в Ташкенте: преподаватели-русисты поделились опытом работы в странах СНГ

Конференция в Ташкенте: преподаватели-русисты поделились опытом работы в странах СНГ

Sputnik Узбекистан

Участники из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана представили новые методики обучения

2024-11-11T18:30+0500

2024-11-11T18:30+0500

2024-11-11T18:30+0500

узбекистан

ташкент

конференция

русский язык

преподаватель

снг

общество

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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Преподаватели русского языка из Узбекистана, России, Беларуси и Казахстана поделились своими наработками на конференции в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в РУз.Международная научно-практическая конференция "Русский язык: традиции и инновации в изучении и преподавании" прошла в Узбекском государственном университете мировых языков. Руководитель представительства Россотрудничества в республике Ирина Старосельская напомнила, что многие студенты и преподаватели в Узбекистане с удовольствием посещают мероприятия представительства по продвижению русского языка, науки, культуры и образования.В Узбекистане в последние годы реализуют ряд проектов по продвижению изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике. Исполнители программы — РГПУ и Национальный институт педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони. Проект рассчитан на десять лет.

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